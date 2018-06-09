Если в вашем родном городе совсем не осталось неизведанных мест, а отдых в нем стал пресным и обыденным, нужно сменить обстановку.
Начните свою культурную программу с посещения крупнейшего в нашей стране зоопарка, где вас ждут приветливые белые медведи и другие животные, занесенные в Красную книгу.
Зарядитесь энергией воды в огромном аквапарке, который славится настоящими термами и увлекательными аттракционами. Поднимите настроение в музее счастья, получите новые знания, посетив Новосибирский планетарий или музей железнодорожной техники им. Акулинина. А после такого яркого и незабываемого дня самое время отдохнуть в итальянском отеле Domina Novosibirsk.
К слову, здесь есть варианты размещения на любой вкус. Для любителей удобства и экономии — особое предложение, которое включает в себя проживание в отеле и семейный поход в аквапарк либо зоопарк. А для тех, кто любит импровизировать и составлять свою индивидуальную программу, существует тариф "Счастливые выходные", который включает в себя следующие услуги:
• Размещение в номере выбранной категории
• Завтрак в ресторане Tartufo в формате "шведский стол"
• Бесплатное пользование сауной, джакузи и тренажерным залом
• Сертификат в круглосуточный Brera Bar на сумму до 1500 рублей
• Бесплатная подземная охраняемая парковка
• Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.
Проведите отличные во всех смыслах выходные в Новосибирске с отелем Domina Novosibirsk.
*Детям до 3 лет детская кроватка в номер предоставляется бесплатно.
Отель Domina Novosibirsk
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 26
+7 (383) 319-85-55
nsk.dominarussia.com
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