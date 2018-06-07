Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Пляжный сезон стартовал на Алтае — по состоянию на утро 7 июня в регионе действует шесть официально открытых мест для купания, сообщили в ГУ МЧС по краю.
Так, накануне состоялась приемка пляжа "Солнечный" в Первомайском районе. Также выдано заключение о соответствии пляжа "Бирюзовая Катунь" в Алтайском районе всем необходимым требованиям.
Также пляжи открыты на территории Бийского, Кулундинского, Тюменцевского и Егорьевского районов.
В МЧС подчеркивают: "Официальный пляж – это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет не только приятен, но и, самое главное, безопасен. К сожалению, для большинства людей обязательное условие качественного отдыха – возможность искупаться, а никак не собственная безопасность".
Напомним, что открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле запланировано на 10 июня. В этот же день, как ожидается, заработает пляж в Павловске.
Всего же в этом году на территории Алтайского края запланировано открытие 59 пляжей, включая места для купания в лагерях и на турбазах.
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