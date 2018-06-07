Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал "Российской газете", что вскоре каждый работающий россиянин сможет получать раз в три года один дополнительный оплачиваемый выходной, который можно будет потратить только на прохождение диспансеризации.
Всеобщая диспансеризация была введена в 2013 году. На бесплатную диспансеризацию имеют право работающие и неработающие граждане с 18 лет. Большинство исследований проводят раз в три года. Но некоторые — через два года, например, маммография для женщин от 39 лет.
"Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: "хочу — не хочу", "пойду — не пойду". Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые, если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям", — подчеркнул Рязанский.
Он отметил, что для посещения медицинского учреждения работникам приходится отпрашиваться у руководства, которое не всегда идет им навстречу. Брать отгул за свой счет и терять в заработке люди не хотят. Поэтому люди и игнорируют медицинские осмотры. А ведь диспансеризация, как сообщил сенатор, помогает обнаружить признаки ишемической болезни сердца, повышенное давление, ожирение, сахарный диабет, хронический бронхит, онкологию и другие недуги.
"Мы предлагаем предоставлять каждому работнику раз в три года отгул с сохранением заработной платы", — уточняет Рязанский, отметив, что именно с такой периодичностью и проводится диспансеризация.
Сейчас законопроект готовится в Государственной думе к первому чтению. Ориентировочно его рассмотрение назначено на 14 июня.
Комментарии
За один день не успеть(
флюорографию вроде каждый год надо проходить, хотя наверное можно три раза сразу сделать чтоб на три года.
А специалисты поликлиники готовы будут принять именно в этот день?
С какого перепугу это выходной то? Рабочий,оплачеваемый день.
Рабовладельцы! Скоро, скоро, доведут рабочий люд. Будет Вам 1917й.
Нет, конечно. Диспансеризация растягивается дня на 3-4 из-за очередей.
День раз в три года? Ну благодетели. Хотя б неделю, да ежегодно.
вроде ни 1 апреля!!!
"""А ведь диспансеризация, как сообщил сенатор, помогает обнаружить признаки ишемической болезни сердца, повышенное давление, ожирение, сахарный диабет, хронический бронхит, онкологию и другие недуги."""
Раз в три года,,
Можно не дожить до очередной.