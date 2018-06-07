Фото: сайт Барнаула
Дорожные службы сумели избежать отставания от графика ремонтных работ по программе "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле, сообщили в пресс-службе минстройтранса по Алтайскому краю.
Несмотря на дождливый май, все подрядные организации выполняют работы в срок. Ориентировочно уже в середине июня будет сдана первая дорога в краевой столице, ремонтируемая в рамках приоритетного проекта. Речь идет об улице Профинтерна. Всего по состоянию на 7 июня из 44 дорог в Барнауле ремонт идет на 27. Согласно муниципальному контракту, все работы должны быть завершены к 30 сентября. На проспекте Социалистическом, например, уже отфрезеровано 50% всего покрытия, выравнивающий слой выложен на 60% улицы.
В рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году на территории Барнаульской агломерации планируется выполнить работы по ремонту более 72 километров дорог местного значения и увеличить протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 50%.
В рамках проекта предусмотрено 911,1 млн рублей для выполнения ремонтных работ на 44 объектах улично-дорожной сети города, что на 5,3% больше уровня 2017 года.
Ранее врио главы Алтайского края Виктор Томенко заявил, что из-за дождей в регионе яровой сев произведен на 71% от намеченных масштабов. Отставание от прошлогодней площади ярового сева составляет около 900 тысяч гектаров. В мае на территории края выпало около 300% от нормы осадков.
Комментарии
т.е. снять покрытие на месяц на Петра Сухова это норм?
На Бабуркина когда закроют ямы? уже месяц окопы эти объезжают!!!!
А перекресток Северо-Западная - Антона Петрова вообще начнут в этом году?
На Лесном тракте, видимо по графику, то ли положили холодный асфальт, то ли в лужи. 100 м нормального - 100 м голландского сыра. Контрольные выборки сделали на хороших участках и , видимо, отчитались. Технику убрали, а знаки 40 и обгон запрещён оставили. По просьбе гайцов?