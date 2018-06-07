Эксперты Роскачества рекомендуют приобретать молоко в герметичной и непрозрачной упаковке, а также следить за наличием отметки о соответствии продукта ГОСТ. Эти и ряд других советов содержатся в рекомендациях специалистов, опубликованных на сайте ведомства.

Также опубликованы итоги межведомственной проверки молока и само исследование молока.

"Упаковка молока должна быть без повреждений и желательно непрозрачной. В такой упаковке молоко хорошо хранится, потому что оно защищено от солнечного света — следовательно, продукт не будет подвергаться процессу фотоокисления, приводящему к порче молочного жира", — отмечают в Роскачестве.

Герметичность упаковки тоже очень важна, так как это защита от попадания в молоко посторонней микрофлоры из воздуха и создание благоприятных условий для развития патогенных микроорганизмов.

Руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева, отвечая на вопрос, стоит ли переплачивать за упаковку, отметила, что именно в случае с молоком не стоит экономить на безопасности.

"Не надо рисковать. Молоко — слишком хороший субстрат для развития всех нежелательных бактерий, и поэтому надежная упаковка при низкой температуре хранения — это залог сохранения микробиологической чистоты продукта. Кроме этого, многослойная структура полимерной комбинированной упаковки создает еще и небольшой эффект холодильника", — подчеркнула Абдуллаева.

Эксперты также подчеркивают необходимость наличия на молоке надписи "ГОСТ 31450", которая является первым признаком качественного продукта. В молоке по ГОСТ установлен повышенный уровень белка — не менее 3%, тогда как в молоке по ТУ или СТО белка может быть меньше — всего 2,8%.

"Молочный белок — это один из самых важных компонентов молока, и повышенное его содержание в продукте очень важно, например, для детей, спортсменов, беременных женщин", — подчеркивают в Роскачестве.

Поскольку состав молока однокомпонентный, то, по мнению экспертов, допустимым является нанесение на этикетку следующих надписей: "Изготовлено из коровьего молока" или "Изготовлено из цельного молока".

Также будет совершенно правильным и указание "Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное".

Иногда в составе пишут "изготовлено из нормализованного молока". В Роскачестве отмечают, что не нужно пугаться этой надписи — в ней не кроется никакой "химии", сложной физической обработки или добавления сухого молока.

Желающим выпить молока в ближайшие дни специалисты рекомендуют покупать пастеризованное. Такое молоко на заводе прогревается при температуре около 70 градусов по Цельсию — полезные свойства продукта при этом сохраняются, а вредные бактерии уничтожаются. Как пояснили в Роскачестве, оно сохраняет все полезные характеристики, но его необходимо хранить в холодильнике, в связи с этим эксперты рекомендуют отказаться от покупки пастеризованного молока, если полка магазина недостаточно охлаждена. Срок годности такого молока, как правило, составляет от 5 до 10 суток.

Ультрапастеризованное молоко нагревают на заводе до очень высокой температуры, не менее чем 137 градусов по Цельсию, но держат всего несколько секунд. И за это короткое время при высокой температуре в молоке убиваются практически все бактерии. Такое молоко становится стерильным и может храниться при температуре не выше 25 градусов до 6 месяцев.

Говоря о стерилизованном молоке, специалисты Роскачества отметили, что оно уже по своему названию является промышленно стерильным, в нем тоже нет никаких бактерий. Оно также может храниться 6 месяцев при температуре не выше 25 градусов, но технология получения стерилизованного молока немного отличается: молоко нагревают до температуры чуть выше 100 градусов по Цельсию и выдерживают при этой температуре 20 минут. Это молоко также может храниться и при комнатной температуре.

Как отметила Абдуллаева, "первое место по степени полезности, конечно, у пастеризованного молока".

"А если выбирать между ультрапастеризованным и стерилизованным, я бы все же отдала предпочтение ультрапастеризованному, потому что его обрабатывают при высокой температуре, но в течение очень короткой выдержки (экспозиции). В результате за эти 3-5 секунд не успевают разрушиться некоторые минеральные компоненты и биологически активные комплексы. И самое главное, это отмечают дети, в ультрапастеризованном молоке нет столь нелюбимого ими привкуса кипячения. То есть оно и на вкус будет благороднее и полезнее стерилизованного", — добавила руководитель группы стандартизации Молочного союза России.

В Роскачестве подчеркнули, что людям с лактозной непереносимостью стоит обратить внимание на безлактозное молоко. Если же в молоко добавлены витамины, минеральные компоненты (например, кальций), то такой продукт уже будет "обогащенным молоком". Количество добавленных веществ, а также их суточную норму для человека можно будет увидеть в составе.

Говоря о топленом молоке, специалисты Роскачества напоминают, что оно тоже хранится при 2-6 градусах по Цельсию.