Летнее тепло пришло в город, началась пора прогулок, в том числе велосипедных. Какой велосипед выбрать? Это зависит, прежде всего, от того, для каких поездок он нужен. В магазинах "Спортивный мир" в Барнауле новое поступление велосипедов Welt на все случаи.
Линия МТВ — предназначен для всевозможных поездок по любой почве — для катания в условиях асфальтированных дорожек и грунтовых парковых тропинок. Женская линейка предназначена для езды в парковых условиях и по любым почвам, находящимся в чертах города. Подростковая линия объединяет в себе все качества взрослых моделей, включая технические характеристики и внешний вид. Детская категория велосипедов этого бренда имеет высочайший уровень безопасности, отличается легкостью конструкции и прекрасной функциональностью.
Линия Freedom является одной из наиболее востребованных разновидностей товаров этого бренда. Велосипед Welt в этой интерпретации сочетает в себе неимоверный комфорт, классический дизайн и прекрасную маневренность.
Еще одна новинка — инновационная модель ROCFALL AT с автоматической трансмиссией, управляемой интеллектуальным электронным контроллером. Контроллер самостоятельно переключает передачи в зависимости от частоты вращения колеса. При этом доступны три скоростных режима темпа вращения педалей, в рамках которых поддерживается частота переключений. Также возможно ручное электронное переключение скоростей на руле.
В "Спортивном мире" найдется велосипед на любой вкус – приходите и выберите свой!
"Спортивный мир":
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 75
тел.: 8 (3852) 668-658
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