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Неоднократно судимая жительница Барнаула признана виновной в краже мяса из магазина — сумма причиненного ею ущерба превысила четыре тысячи рублей.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в феврале текущего года женщина, находясь в магазине, решила похитить мясные изделия. Она сложила продукты в принесенный с собой пакет и воспользовалась тем, что в зоне касс не было контролеров.
После проведения в магазине выборочной инвентаризации была установлена недостача мяса. Изучив записи камер видеонаблюдения, удалось установить личность злоумышленницы.
Во время суда женщина признала вину, раскаялась в содеянном, но причиненный ущерб не возместила.
В прокуратуре добавляют, что ранее горожанка была неоднократно судима за совершение аналогичных преступлений. В итоге суд приговорил ее к ограничению свободы сроком на один год со штрафом в размере шесть тысяч рублей.
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