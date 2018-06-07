Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края в текущем году заложило в бюджет 0,5 млн рублей для выплат гражданам и производственным инспекторам, которые сообщат и документально подтвердят факт совершенного браконьерства на территории региона.

Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей 7 июня, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк.

При этом суммы для неравнодушных жителей будут варьироваться. Так, по 1500 рублей могут получить те, кто сообщил о незаконной добыче пернатой дичи и пушных зверей. Между тем, если удастся выявить правонарушение, связанное с добычей копытных животных, медведя, росомахи, рыси или соболя либо тех видов, которые занесены в Красную книгу, сумма вознаграждения увеличивается до 6 тысяч рублей.

Если выяснится, что браконьеры промышляли при помощи транспортного средства, последует дополнительная выплата для выявивших нарушение в размере 1 тысячи рублей.

Для того, чтобы претендовать на вознаграждение, нужно не только обратиться в региональное минприроды, но и правоохранительные органы. Если речь пойдет об уголовном деле, то граждане, выявившие браконьеров, пойдут по делу как свидетели. В случае привлечения виновных к административной ответственности от необходимости приходить в суд выявившие правонарушение будут избавлены.

При этом анонимные сообщения о браконьерах, даже если эти факты подтвердились в дальнейшем и способствовали задержанию преступников, вознаграждению не подлежат.

Данный порядок в Алтайском крае стал применяться с 16 мая и уже принес первые результаты. В двух случаях возбуждены уголовные дела по факту браконьерской охоты.

В первом случае были убиты два марала на границе Курьинского и Змеиногорского районов, во втором — самка лося в Шелаболихинском районе. Нарушители были задержаны по горячим следам, в ближайшее время им предъявят обвинение.

Как оказалось, данный законопроект разрабатывался примерно год, он во многом повторяет идею, воплощенную еще в 1990-е годы. Тогда, напомним, дополнительно поощряли госинспекторов за выявленные ими правонарушения. Эта мера была довольно эффективной, но затем в силу изменений в законодательстве перестала действовать.

Между тем стоит отметить и еще один немаловажный факт. Несколько дней назад Госдума в третьем, окончательном чтении ужесточила наказание за незаконную добычу и оборот животных. Речь идет о статьях 258 и 258.1 УК РФ. Выросли как сроки лишения свободы, так и денежные штрафы.