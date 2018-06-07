Фото: stroyplit43.ru
Тактильную плитку для слабовидящих людей, которая разрушилась сразу после первой зимы, снова уложили в Барнауле, сообщили Amic.ru в пресс-службе минстройтранса по Алтайскому краю.
Ряды специальных жёлтых квадратов установили осенью прошлого года на многих улицах Барнаула. Они должны помогать людям с проблемным зрением ориентироваться в пространстве. Однако уже через несколько месяцев эксплуатации она разрушилась.
Как пояснили тогда дорожные службы, плитка пришла в негодность из-за своего качества. Ее закупали сразу на нескольких заводах у разных поставщиков, но все партии оказались некачественными.
"Дорожники разместили заказ и приобрели эту плитку у изготовителя. А он, по всей видимости, предоставил плитку ненадлежащего качества. С нашей стороны, со стороны комитета как заказчика будут выставлены требования о замене данной плитки на недефектную", — сказал тогда журналистам председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.
Отметим, что замену данной плитки осуществлял подрядчик.
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