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Не верьте слухам: сибирский полпред рассказал о будущем главы Горного Алтая

, ИА "Амител"
"Пока о какой-либо смене в Республике Алтай я не знаю", - сказал полномочный представитель президента

Фото: altai-info.com

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло назвал слухами информацию о скорой отставке главы Республики Алтай Александра Бердникова, передает "Интерфакс".

Комментируя информацию о возможной смене руководителя в Горном Алтае, он отметил: "Не верьте слухам. Все слухи распространяются, преследуя определенную цель. Я бы не стал и не рекомендовал бы никому думать вместо президента РФ и решать вместо президента РФ".

Он также подчеркнул, что в случае принятия какого-либо решения в данном вопросе, о нем обязательно узнают.

"Пока о какой-либо смене в Республике Алтай я не знаю. По Алтайскому краю все знал. По Республике Алтай ничего не знаю", — сказал Сергей Меняйло.

Напомним, что Александр Бердников возглавляет Республику Алтай с 2006 года. 30 мая стало известно об отставке губернатора Алтайского края Александра Карлина. Пост врио главы региона занял Виктор Томенко.

На фоне смены власти в Алтайском крае активно начали говорить о возможной ротации руководства и в соседней республике. Срок полномочий Александра Бердникова истекает в 2019 году.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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