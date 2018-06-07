Фото: altai-info.com
Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло назвал слухами информацию о скорой отставке главы Республики Алтай Александра Бердникова, передает "Интерфакс".
Комментируя информацию о возможной смене руководителя в Горном Алтае, он отметил: "Не верьте слухам. Все слухи распространяются, преследуя определенную цель. Я бы не стал и не рекомендовал бы никому думать вместо президента РФ и решать вместо президента РФ".
Он также подчеркнул, что в случае принятия какого-либо решения в данном вопросе, о нем обязательно узнают.
"Пока о какой-либо смене в Республике Алтай я не знаю. По Алтайскому краю все знал. По Республике Алтай ничего не знаю", — сказал Сергей Меняйло.
Напомним, что Александр Бердников возглавляет Республику Алтай с 2006 года. 30 мая стало известно об отставке губернатора Алтайского края Александра Карлина. Пост врио главы региона занял Виктор Томенко.
На фоне смены власти в Алтайском крае активно начали говорить о возможной ротации руководства и в соседней республике. Срок полномочий Александра Бердникова истекает в 2019 году.
Комментарии