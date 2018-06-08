Лето надо провести так, чтобы не было мучительно больно. И даже если до отпуска еще месяц, а то и больше, это совсем не значит, что летняя жизнь проходит мимо. Тем более что в июне на Алтае пройдут мероприятия, которые стоит посетить. Например, Рождественские чтения или международный гастрономический фестиваль. Подробнее в материале Amic.ru.

Экстремальный отдых

Уже 8 июня, в пятницу, на Алтае начинается туристский фестиваль "Песчаная-2018".

Сроки проведения: 8-12 июня 2018 года.

Место проведения: Алтайский край, Смоленский район, с. Солоновка, урочище Щеки.

Фестиваль "Песчаная" проводится более 15 лет. Принять участие в нем может любой человек. Нет никаких ограничений по возрасту и спецподготовке. Нужна только страховка от несчастного случая.

В рамках фестиваля проходят первенства Сибирского федерального округа и края по рафтингу и спортивному туризму на водных дистанциях, в урочище Щеки – краевые соревнования по горному и велотуризму, скалолазанию, мото- и парапланеризму, перетягиванию каната.

Ежегодно на соревнования приезжают сотни участников и зрителей. Даже если вы не планируете мериться силами ни в одной из дисциплин, можно просто насладиться зрелищными соревнованиями, природой Алтая и отличным обществом.

День России

Всероссийский фестиваль традиционной культуры пройдет в Алтайском крае уже в эти выходные.

Дата проведения: 12 июня 2018 года.

Место проведения: Алтайский край, Алтайский район, особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь".

В программе – традиционные развлечения, например, выступление фольклорных коллективов Алтая и других регионов. Также запланировано хороводное шествие, самобытный гала-концерт и ярмарка ремесел.

Этот фестиваль пройдет уже в шестой раз. Перед гостями праздника выступят коллективы из разных уголков страны и ближнего зарубежья и народные мастера Сибири.

Доставку гостей на праздник организуют туроператоры края.

"АлтайФест"

Межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест" пройдет в середине июня на разных площадках региона. В этом году фестиваль меняет формат.

Сроки проведения: 15-16 июня 2018 года.

Место проведения: Алтайский край, Романовский район, с. Гуселетово, база отдыха "Гуселетовские плесы".

"АлтайФест" — это одно из самых, пожалуй, популярных мероприятий, которые проходят летом на Алтае. Гостей ждут дегустации напитков от производителей. Это не только традиционные продукты, но и новинки, а также туристов ждут розыгрыш призов и интерактивная программа.

В 2018 году география праздника расширяется. В июне праздник пройдет в Романовском районе, в середине лета – в краевой столице.

Пять лет подряд Межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест" проводили в развлекательном комплексе "Сибирское подворье" в Смоленском районе. В 2017 году в финале Национальной премии Russian Event Awards V Межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест" получил Гран-при как лучшее российское туристическое событие в области гастрономического туризма.

Фестиваль Роберта Рождественского

Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского пройдет на родине известного земляка – в селе Косиха.

Сроки проведения: 23 июня 2018 года.

Место проведения: Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха, Яр Любви.

В 2018 году фестиваль Роберта Рождественского пройдет в 12-й раз. Одно из главных событий праздника — открытие памятника поэту. Известно, что на Алтай прилетит знаменитый скульптор, который создавал памятник — Зураб Церетели. В Косиху приезжают и другие именитые гости, в том числе и дочь поэта Екатерина Рождественская.

Разножанровый и мультикультурный фестиваль объединяет поэтические выступления известных литераторов и экскурсии по мемориальному музею поэта и районному краеведческому, фольклорный и рок-фестивали, дегустации национальных кухонь и ярмарку ремесленников в березовой роще на высоком берегу реки. Для детей работают игровая площадка и аттракционы. Завершает фестиваль праздничный салют.

Доставкой на праздник занимаются туроператоры края.

Гастрономический фестиваль

Международный гастрономический фестиваль "АХ! ФЕСТ" — праздник, который популяризирует здоровый образ жизни и алтайские продукты.

Дата проведения: 30 июня — 1 июля 2018 года.

Место проведения: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2-я, комплекс "Алтайское Холмогорье".

Гостей ждут бесплатные экскурсии по территории долины, ярмарка-продажа товаров алтайских производителей и ремесленников, музыка от известных DJ, детская анимационная программа и, конечно, обилие мастер-классов как для новичков, так и для профессионалов.

На дегустационно-гастрономическом шоу в Долине семейного отдыха "Алтайское Холмогорье" приедут профессиональные рестораторы и производители натуральной продукции, переработчики и сыроделы, ремесленники и творческие коллективы.

Развлекательную и деловую программу фестиваля объединит "Праздник лопуха". Именно из лопуха рестораторы будут готовить изысканные десерты и напитки.

Мастер-классы шеф-поваров и сыроделов будут идти с утра до вечера. Завершится гастрономический праздник гала-ужином и гала-концертом популярной музыкальной группы.

Международные казачьи игры

Гостей приглашают на открытые международные казачьи игры "Шермиции на Сибирской земле", которые пройдут в Заринском районе.

Дата проведения: 30 июня 2018 года.

Место проведения: Алтайский край, Заринский район.

"Шермиции на Сибирской земле" – это этноспорт потомков старого казачества Дона, Кубани, Урала и Терека, которые живут в разных регионах России, в том числе и на Алтае. На смотрины казачьей военной ловкости под Заринск съезжается до полутысячи человек.

Зрители увидят рубку папах и фехтование клинками, метание кинжалов, казачий и рукопашный бой. Состязаться с этническими казаками могут представители любых народностей под своими флагами и в национальных костюмах.

А еще гости шермиций участвуют в мастер-классах по фланкировке шашками и кинжалами, сдают нормы ГТО, смотрят выставку казачьего оружия и предметов казачьего быта.

По материалам visitaltai.info