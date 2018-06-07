Смотрим, как благоустроят площадь Мира и аллею Целинников в Барнауле

Конкурс на определение подрядчика, который до ноября 2018 года благоустроит пять общественных территорий Барнаула, стартовал на сайте госзакупок. Теперь можно увидеть, какими эти объекты станут после работ. Портал Amic.ru посмотрел конкурсную документацию и уже показал, как благоустроят пешеходную часть улицы Молодежной. Теперь предлагаем вам посмотреть главную общественную площадку Ленинского района — площадь Мира и аллею Целинников.
На этом участке, ограниченном улицами Антона Петрова, Попова, Энтузиастов, Ленинградская, будет обновлено освещение, зеленые насаждения, в том числе высадят новые ели, устаревший асфальт заменят на экологичную плитку.
На самой площади будет отремонтирован фонтан, на аллее появятся скамейки, урны, цветочные клумбы.
Работы по благоустройству на площади Мира и аллее Целинников пройдут с июля по октябрь.
Комментарии
Нужно больше пустого заасфальтированного места !
7.06.2018 16:24
- гость -
Нужно больше пустого заасфальтированного места !
да да только чего это автомобилисты в пекло свои машинки прикрываете изнутри фольгой, чтобы не спечься от жары? А если бы по умному делали парковочное место, дерево, парковочное место, дерево и т.д., но нет, у нас всё под асфальт только для автомобилистов