С 1 июля 2018 года вступает в силу закон об обязательном переходе предприятий торговли на онлайн-кассы. Однако статистика свидетельствует о том, что далеко не все организации нашего региона успели это сделать: по данным Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, всего 6% предпринимателей готовы к самой значимой кассовой реформе этого года. Между тем промедление в исполнении 54-ФЗ грозит полной приостановкой деятельности организации, а также крупными денежными штрафами - от 10 тысяч рублей, сумма зависит от выручки, полученной без использования онлайн-кассы.
Группа компаний "Ритейл Сервис" готова помочь владельцам коммерческих организаций избежать этих неприятностей.
ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА
Напомним, что для перехода на онлайн-кассы законом установлены следующие сроки:
- до 1 июля 2018 года на них обязаны перейти организации и ИП на ЕНВД и ПСН, имеющие наёмных работников и занимающиеся вендингом, торговлей, а также торговлей подакцизными товарами или оказывающие услуги общепита;
- до 1 июля 2019 года на данную систему должны быть переведены организации и ИП на ЕНВД и ПСН, которые занимаются торговлей, вендингом и оказывают услуги общепита (самозанятые), а также выполняют работы или оказывают услуги другого типа. Это же право есть у организаций и ИП, оказывающих услуги и выдающих БСО.
ПИОНЕР В УСТАНОВКЕ ОНЛАЙН-КАСС
Группа компаний "Ритейл Сервис", с 1999 года специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов и продаже контрольно-кассовой техники, предлагает комплексные варианты для любого бизнеса:
- Автономные онлайн-кассы для микробизнеса: "АТОЛ 90Ф", "АТОЛ 91Ф", "АТОЛ 92Ф" и "Пионер 114Ф"
- Бюджетное решение "ProStore" для малого и среднего бизнеса
- Смарт-терминалы "Эвотор" для малого и среднего бизнеса
- Профессиональное решение на базе ПО "ARTIX" + "1С:РС-Торг" для крупного бизнеса.
Кроме того, для удобства своих клиентов компания обеспечивает полное сервисное сопровождение перехода на онлайн-кассы — от регистрации кассы в налоговой службе и выдачи электронной цифровой подписи до полного ввода предприятия в работу, в том числе помощь в оформлении документов на получение налогового вычета.
Остается добавить, что за плечами специалистов "Ритейл Сервис" — огромный опыт работы: именно они в октябре 2016 года установили первую в Алтайском крае онлайн-кассу. С тех пор компанией поставлено на учёт 7 000 онлайн-касс, более 6 000 из которых находятся на постоянном сервисном обслуживании.
Группа компаний "Ритейл Сервис"
г. Барнаул
пр-т Калинина, 116/44
www.rssib.ru
+7 (3852) 282-582
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