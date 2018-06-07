Старый мост через Обь в Барнауле закрыли для большегрузов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Движение большегрузов запрещают по старому мосту через Обь в Барнауле, состояние которого в последние годы оставляет желать лучшего.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, с 8 июня по переправе будет введено ограничение проезда транспортных средств общей фактической массой более пяти тонн. При этом ограничения не коснутся автобусов.
Городские власти прямо говорят, что вето на проезд большегрузов по мосту накладывается в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности конструкции объекта.
Напомним, что ранее мэрию краевой столицы и вовсе просили закрыть старый мост для эксплуатации, пока он находится в столь плачевном состоянии.
Неясным остается и вопрос о том, на кого ляжет обязательство по содержанию этого проблемного объекта.
Портал Amic.ru многократно сообщал, что ранее содержанием переправы занималась администрация Барнаула. В 2016 году прокуратура потребовала в течение полутора лет капитально отремонтировать объект, однако расходы на это оказались не под силу муниципальной казне.
В конце 2017 года по решению суда мост был передан на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Это ведомство, в свою очередь, неоднократно пыталось оспорить решение, но безуспешно.
Теперь Росимущество в судебном порядке пытается передать объект Росавтодору. Следующее заседание суда по этому вопросу состоится 21 июня.
Комментарии
Скол ко тонн
а он для них был открыт?
Вот именно
Большегрузы там давно не ездят, рамки-ограничители стоят уже минимум год на въезде и выезде. В очень редких случаях там пытались протиснуться, но застревали, либо разворачивались и ехали через новый. Или у большегрузов есть градация?
блииин страшно реально!он не рухнет? а то на вых ехать там
7.06.2018 14:48
- гость
7.06.2018 14:47
- гость -
Господи, вы только заголовки читаете? Текст статьи слабО прочесть?
"с 8 июня по переправе будет введено ограничение проезда транспортных средств общей фактической массой более пяти тонн"
А теперь вспоминаем, что ранеее ограничение касалось грузовиков свыше ДЕСЯТИ ТОНН и перестаем задавать дурацкие вопросы!!!!
Сам видел как фуры, тонары и лесовозы по мосту едут без беспрепятственно и не по одной.