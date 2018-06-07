Рубцовской транспортной прокуратурой совместно с Алтайской таможней и Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю выявлены факты перемещения продукции, маркированной товарными знаками, без разрешения правообладателей.
Как сказано на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, при осмотре на автомобильном пункте пропуска "Веселоярск" (Рубцовский район) прибывшего из Казахстана автомобиля с товарами народного потребления (батарейки, спиннинговые удилища, кроссовки и др.) общим весом 21,6 тонны были выявлены товары, маркированные товарными знаками Duracell, Shimano, Adidas, Reebok, Nike с признаками контрафактности.
В результате проверки установлено, что указанные товарные знаки используются без разрешения правообладателей. Наряду с этим выявлены еще два аналогичных факта перемещения контрафактной продукции. Ущерб от незаконного использования товарных знаков оценен правообладателями в сумму более 100 млн рублей.
По материалам проверки Рубцовской транспортной прокуратуры Алтайским ЛУ МВД России возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).
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