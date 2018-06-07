Как показали результаты опроса ВЦИОМ, в масштабах страны сильнее всего россиян волнуют вопросы, связанные с медициной, образованием и экономикой. По мнению социологов, данными критериями граждане оценивают эффективность государства.
В ходе исследования 28% россиян заявили, что их волнуют проблемы в здравоохранении. Еще 23% опрошенных рассказали о недостатках в образовательной системе. Экономике уделили внимание 21% граждан. Социальная политика также беспокоит россиян — 15%. Замыкает десятку проблемного рейтинга тема инфляции — 3%.
В прошлом году россиян, опрошенных ВЦИОМ, интересовали иные темы — низкий уровень жизни и зарплат, пенсии, безработица и рост цен.
Так, с мая 2017 года по май 2018-го заметно снизилась доля респондентов, отмечающих в числе наиболее важных для страны проблем низкий уровень жизни и зарплат (с 26% до 14% соответственно). Озабоченность размером пенсий и пенсионной реформой сегодня высказывают заметно реже, чем осенью-зимой прошлого года (с 20% до 11%), аналогичная ситуация по безработице (с 18% до 12%).
По мнению руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, нынешние показатели свидетельствуют об усилении требований граждан к государству. Он считает, что именно по действиям в здравоохранении и образовании общество будет оценивать эффективность госмашины.
Комментарии
Складывая % итого получается 90% а где еще 10% - наверное это наши олигархи.