Власти Барнаула объявили конкурс на поиск подрядчика для благоустройства пяти общественных территорий, которые горожане выбрали на народном голосовании 18 марта. Портал Amic.ru разбирался в документах закупки. Все пять территорий идут одним лотом, начальная цена составляет 69 млн рублей.
Лот на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды Барнаула" включает пять из шести объектов — победителей народного голосования в марте 2018 года.
Это пешеходная зона по ул. Молодежной (от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского), Ленинградская аллея (от улицы Ленинградской до улицы Попова), сквер Адмирала Кузнецова (в районе пересечения улиц Шумакова и Балтийская), площадь Мира (на улице Георгия Исакова в границах улицы Островского), сквер Химиков (в границах улиц 5-я Западная, Германа Титова, 80 Гвардейской Дивизии, Эмилии Алексеевой). По шестой территории, которую должны отремонтировать по программе в 2018 году, — Нагорный парк — конкурсы уже прошли, работы там ведутся с 2016 года.
Общая стоимость лота из пяти территорий — 69 млн 338 тысяч рублей.
Заявки принимаются до 22 июня. Сам аукцион должен состояться 28 июня 2018 года. Все работы должны быть выполнены с даты подписания контракта до 1 ноября 2018 года.
На территориях должны быть обновлены зеленые насаждения, появиться скамейки и урны, на некоторых — велодорожки и велопарковки, детские игровые комплексы. Везде будут заменены дорожные покрытия, где-то на яркую плитку.
На сайте госзакупок значится, что документы конкурса не прошли контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ. Это проверка казначейства на соответствие информации о финансовом обеспечении в планах закупок сведениям, утвержденным ранее. Иными словами, казначейство выявило несоответствие в финансовых документах между планами и реальностью. Однако, как пояснили порталу Amic.ru в администрации города, это технический момент, который никак не влияет на сроки проведения конкурса.
Комментарии
А кто им мешал аукцион раньше сделать? Например в марте.