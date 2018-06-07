Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Старое колесо обозрения, которое много лет работало в Тюмени на Цветном бульваре, установили в Барнауле. В краевом центре его разместили в парке развлечений "Арлекино". Аттракцион официально заработал на выходных 2-3 июня.
Ранее заместитель директора барнаульского парка "Арлекино" Михаил Шемелинин рассказывал Amic.ru, что они не успевают установить колесо к 1 мая из-за проблем с документами.
Разработчик утверждал, что колесо, привезенное из Тюмени, не капитальное строение. Комитет по архитектуре и градостроительству Барнаула, в свою очередь, утверждал, что для установки колеса необходимо получить документы о капитальном строительстве.
Колесо долгое время было установлено в Тюмени. Местные специалисты перед тем, как передать его Барнаулу, перекрасили, проверили исправность всех приборов и механизмов.
Таким образом, в столице Алтайского края теперь работают два колеса обозрения. В 2002 году на площади Сахарова был установлен первый в городе такой аттракцион. Его высота составляет 27 метров.
Комментарии
радость то какая ((((((стремщики
В 2002 году на площади Сахарова был установлен первый в городе такой аттракцион
да ладно врать то
Возьми боже, что нам не гоже(((((
Лично меня настораживает б/у колесо, почему его решили убрать в Тюмени?
Кто испытателем пойдет?
7.06.2018 15:06
- гость -
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