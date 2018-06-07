Набиуллина допустила кратковременное ускорение инфляции выше 4%

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе не исключила, что кратковременное ускорение инфляции может превысить 4%, передает ТАСС.
"В отдельных случаях возможно кратковременное ускорение инфляции — несколько выше 4%. И не всегда разумно пытаться этого избежать, чтобы не наносить вред экономическому росту", — отметила Набиуллина.
Она также подчеркнула, что если эти отклонения последуют, то они не будут носить масштабного характера и будут краткосрочными.
Кроме того, Набиуллина посоветовала банкам приготовиться к возможному повышению ключевой ставки. Она отметила, что в последние годы рынок жил в условиях снижающихся процентных ставок. В последний раз ЦБ поднимал ставку в период кризиса и обрушения рубля в декабре 2014 года - до 17%, затем ставка с некоторыми перерывами планомерно опускалась. На заседании в конце апреля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.
Ранее в Центробанке заявили, что инфляция в России достигнет отметки в 4% раньше, чем прогнозировалось. В ежемесячном бюллетене "О чем говорят тренды" говорится, что на это повлияло продолжающееся повышение реальной заработной платы, которое превосходит темпы роста производительности труда, а также рост стоимости моторного топлива на фоне повышения мировых цен на нефть.
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