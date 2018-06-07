Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе заявила, что финансовые институты в России должны быть готовы к возможному повышению ключевой ставки, пишут "Ведомости".
"Нейтрализация денежно-кредитной политики, которая буквально не за горами, означает замедление, а в конечном счете и остановку процесса снижения ставки. Возможны и ситуации, когда ставки могут повышаться, когда будут возникать инфляционные риски", — предупредила Набиуллина.
Она отметила, что последние годы рынок жил в условиях снижающихся процентных ставок. Последний раз ЦБ поднимал ставку в период кризиса и обрушения рубля в декабре 2014 г. — до 17%, затем ставка с некоторыми перерывами планомерно опускалась.
"Важно, чтобы изменение тенденции не застало сектор врасплох, не привело к чрезмерным процентным рискам. И уже сейчас нужно задуматься о том, как будем строить ценообразование на финансовые инструменты в условиях, когда движение ставок перестает быть однонаправленным", — посоветовала Набиуллина.
На заседании в конце апреля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. После объявления новых санкций США и возникшей в апреле волатильности на рынке регулятор сместил оценку нейтральной ставки ближе к верхней границе диапазона 6-7%.
Следующее заседание по ставке назначено на 15 июня. Набиуллина ранее говорила, что в вопросе уровня ставки ЦБ будет во многом ориентироваться на решения правительства о новой налоговой системе и о параметрах бюджета. Если к июньскому заседанию решения объявлены не будут, потенциальные экономические меры правительства будут оставаться для ЦБ фактом неопределенности.
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