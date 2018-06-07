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Дома и участки жителей западной части Рубцовска вновь начало затапливать грунтовыми водами, сообщает "Алтайская правда".
По данным издания, вода стоит не только в огородах, но и в погребах. В некоторых домах стены отсырели и покрылись трещинами. Так, жительница дома №3 по улице Чайковского Оксана Молчанова рассказывает, что кирпичная кладка в ее доме может разрушиться в любой момент. По ее словам, вода в подполе стоит круглый год.
Жительница дома №23 по улице Мусоргского Зарина Крупинина вспоминает, что в прошлом году воду с участка силами МЧС откачивали на протяжении трех месяцев.
"От сырости дети болеют постоянно и у самой со здоровьем стало не все в порядке. Не знаю, куда обращаться. Писала в администрацию, чтобы помогли хотя бы фундамент укрепить. Но передо мной просто закрывают двери", — отмечает горожанка.
О попытках борьбы с проблемой подтопления грунтовыми водами высказался заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович. По его словам, в прошлом году вместе с "Алтайводпроектом" были проведены работы по недопущению подобной ситуации.
"Разработаны чертежи водоотводных каналов. Осенью эти каналы были построены. Но сегодня мы видим, что есть подтопление грунтовыми водами приусадебных участков, которые находятся в низинах. Сейчас перед управлением жилищно-коммунального хозяйства вместе с управлением ГОЧС поставлена задача определить границы этих участков", — объясняет чиновник.
Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман, в свою очередь, заявляет, что проблему горожан не оставляют без внимания. Городские власти надеются, что специалисты определят первопричину подтоплений, и тогда вопрос все же можно будет решить.
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А что оз. Ракиты?