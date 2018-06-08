Сквер Адмирала Кузнецова на пересечении улиц Шумакова и Балтийская в Индустриальном районе Барнаула к осени должен преобразиться. Эта площадка попала в программу благоустройства на 2018 год. Смотрим, как это место будет выглядеть по проекту, размещенному на сайте госзакупок.
Здесь к ноябрю должны обновить асфальтовое покрытие, поставить новые уличные фонари, высадить деревья и кустарники, установить несколько скамеек и урн.
Ранее власти анонсировали, что здесь появятся детская игровая и спортивная площадки, а вся территория будет благоустроена в морском стиле. Однако, судя по эскизам и документам, этого, во всяком случае в 2018 году, не произойдет.
Конкурс на определение подрядчика, который до ноября 2018 года благоустроит эту и еще четыре территории, стартовал на сайте госзакупок. За благоустройство всех пяти территорий власти готовы заплатить 69 млн рублей.
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