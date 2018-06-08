Конкурс прошел при поддержке Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, с участием ведущих экспертов отрасли по производству напитков – технологов предприятий, сотрудников специализированных научных учреждений и профильных ведомств.
Всего Барнаульский пивоваренный завод получил два Гран-при, две золотые и две серебряные медали в разных номинациях, в том числе:
• Гран-при – ТМ "Содовая столовая"
• Золотая медаль – ТМ "Грушевый"
• Золотая медаль – ТМ "Good Stripes Мохито"
• Выбор журналистов Алтая – ТМ "Good Stripes Мохито"
Конкурс прошел при поддержке Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, с участием ведущих экспертов отрасли по производству напитков – технологов предприятий, сотрудников специализированных научных учреждений и профильных ведомств.
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