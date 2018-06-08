Новое лицо: как благоустроят "сердце" барнаульского Потока

Сквер Химиков в барнаульском микрорайоне Поток попал в программу благоустройства, в рамках которой барнаульцы выбирали общественные территории 18 марта 2018 года. Сейчас власти города объявили конкурс на поиск подрядчика, который за 69 млн рублей благоустроит пять общественных зон.
Сквер площадью 4,4 га расположен в границах улиц Титова, 5-я Западная, Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской дивизии. Там будут вымощены плиткой площадки и тротуары, появятся скамейки и урны. Каких-то серьезных объектов благоустройства здесь не будет.
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