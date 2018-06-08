Пятница, 8 Июнь, 08:05

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,81
€ 73,07
461101
33°
Обь
502см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский крайПаводок-2018
Новости

Новое лицо: как благоустроят "сердце" барнаульского Потока

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Показываем, как изменится сквер Химиков

Сквер Химиков в барнаульском микрорайоне Поток попал в программу благоустройства, в рамках которой барнаульцы выбирали общественные территории 18 марта 2018 года. Сейчас власти города объявили конкурс на поиск подрядчика, который за 69 млн рублей благоустроит пять общественных зон.

Сквер площадью 4,4 га расположен в границах улиц Титова, 5-я Западная, Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской дивизии. Там будут вымощены плиткой площадки и тротуары, появятся скамейки и урны. Каких-то серьезных объектов благоустройства здесь не будет.

Материалы по теме

 

 

 

 

Читайте также в сюжете: Комфортная среда. Барнаул-2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

8.06.2018 07:32
гость

Надолго ли?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
07:50
Заморская кухня: готовим настоящий гаспачо 0
07:34
Для души, тела и желудка: обзор туристических событий Алтая на июнь-2018 0
07:30
В Барнауле предпринимателей научат, как выйти на международный рынок 0
07:22
Новое лицо: как благоустроят "сердце" барнаульского Потока 1
07:15
Какие выплаты получают декретницы Алтайского края 0
07:03
Квартиру с "жилыми" балконами продают в лесной зоне Барнаула за 10,8 млн 2
07:00
Кассовая реформа: переходим на онлайн-кассы "безболезненно" 0
06:48
Как благоустроят сквер Кузнецова в микрорайоне на Балтийской в Барнауле 0
06:32
Одно страшнее другого: морские чудища из блога мурманского моряка 1
06:23
Лето, жара, Барнаул: долгожданное тепло пришло в город 0
06:14
Жара до +33 градусов и грозы обещают в Алтайском крае 8 июня 0
06:01
Барнаульское "Зарядье": как "Изумрудный" к 2022 году превратят в чудо-парк 2
05:39
Порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг изменят в России 0
04:44
Депутаты Госдумы провели тренировку перед матчем с командой Бундестага 1
03:32
Гордеев не смог ответить, почему мясо коровы называют говядиной 0
02:17
Володин назвал эффективным новый формат "Прямой линии с Путиным" 1
01:13
ФИФА запретила Чичериной выступать на ЧМ-2018 из-за песен о Донбассе 0
00:17
Ученые выяснили, насколько кофе повышает работоспособность 0
23:42
Белый медведь ограбил склад с вином и шоколадом и застрял в окне 0
23:29
Жительница Алтая хотела получить от незнакомца денег, но сама их лишилась 3
23:03
Умер разработчик самолетов "Руслан" и "Мрия" Виктор Толмачев 0
22:43
Опубликовано видео обрушения потолка на детей в бассейне Шлиссельбурга 0
22:22
Виктор Томенко отправит в Старую Суртайку зампреда правительства Алтая 2
22:03
Путина в конце "Прямой линии" попросили никого не оставить равнодушным 0
21:39
Скончался известный композитор, писавший музыку для Киркорова 0
21:27
О чем говорил Путин во время "прямой линии" с народом. Главное 1
21:14
Кудрин спрогнозировал профицит бюджета России по итогам 2018 года 1
21:06
"Человек рождается с верой в Бога": цитаты президента РФ с "Прямой линии" 0
20:50
Виктор Томенко на "Прямой линии" пообещал Путину сохранить сельскую школу 2
20:43
Набиуллина: государство может увеличить страховку по вкладам граждан 0
20:16
Барнаульцы обсуждают детей, купающихся в огромном "Сиреневом море" 5
20:07
Глава ПФР заявил, что пенсии будут расти в реальном выражении 0
19:35
Путин о выводе российских войск из Сирии: "Пока не планируем" 0
19:27
Adidas и Nike: ущерб от контрафакта, ввозимого на Алтай, оценили в 100 млн 0
19:12
Путин рассказал, чем пожертвовал ради поста президента России 3
19:08
Коротко о главном: прямая линия с Путиным, бензин и новое колесо обозрения
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 июня
18:47
Няню, избивавшую восьмимесячного малыша, приговорили к трем годам тюрьмы 0
18:32
Путин о повышении пенсионного возраста: "Отношусь к этому осторожно" 8
18:11
Глава ПФР объяснил, что будет с замороженной накопительной частью пенсии 0
18:04
"Пусть работает": Путин рассказал о достижениях Мутко 3
17:52
Глава Вологодской области опоздал на прямую линию и заменил себя оператором 1
17:32
Алтайский депутат Шаргунов спросил Путина о вольномыслии в интернете 3
17:21
Путин рассказал, будет ли третья мировая война 0
17:12
Набиуллина допустила кратковременное ускорение инфляции выше 4% 0
17:01
Путин об амнистии: "Мне кажется, такой традиции у нас нет" 0
16:50
Россияне назвали признаки эффективности государства 2
16:41
Путин рассказал, как долго в России будут астрономические цены на бензин 21
16:36
Путин объяснил, почему "не зачистил" 100% состава правительства 7
16:35
Давайте дождемся этих решений: Путин рассказал о том, что будет с налогами 3
16:22
Набиуллина посоветовала банкам приготовиться к росту ставки 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.