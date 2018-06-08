Звезда на Ленинградской: как изменится аллея в барнаульском Урожайном

Аллея Ленинградская в барнаульском микрорайоне Урожайный стала одной из пяти общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году. Подрядчика для выполнения работ только начали искать, но эскизы проекта посмотреть уже можно.
Здесь, как и в сквере Химиков на Потоке, и в сквере Адмирала Кузнецова, не будет каких-то серьезных элементов благоустройства, не будет и детской и спортивной площадок. Но в целом зона будет облагорожена. Здесь снесут старые и опасные деревья, посадят новые, разобьют цветники, заменят изношенное асфальтовое покрытие, освещение. Появятся красивые скамейки в форме звезд.
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