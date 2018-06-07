Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин уверен, что Россия движется в правильном направлении, "в сторону устойчивого белого цвета".
В начале "Прямой линии с президентом" его спросили, какую "полосу" переживает сейчас страна — белую, черную или серую, выражаясь фразой самого Путина двухлетней давности.
В ответ на это глава государства отметил: "В сторону устойчивого белого цвета...В целом мы движемся в правильном направлении", — сказал президент.
По его словам, об этом говорит то, что в стране растет промышленность и сельское хозяйство.
"У нас исторический минимум по инфляции. Это очень важная предпосылка для ускоренного роста", — подчеркнул Путин.
Также он акцентировал внимание на росте инвестиций и низком уровне внешней задолженности.
Среди важных социальных достижений глава государства указал рост доходов населения и увеличение продолжительности жизни граждан.
Комментарии
являются многие достижения в социальной и экономической сферах
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О каких достижениях речь?
Любители пыньки уже поставили банки с водой у телевизора?
Я поставил две.
а я бы в третью даже поссал.......ну как говорится - уссался со смеху.....
щас выездное совещание правительства РФ продолжается, заслушивают тренера сборной по футболу...........давайте четвертую банку.
не, ну СССР как государство помешался на идеологии, а нонешняя РОссия помешалась на коммерции (гос.капитализм это вам не там....) осталось посмотреть что из этого получится.....так-то в СССР народ просто положил на власть и некому даже защитить стало "новую общность - советский народ", интересно "новых русских" много народу выйдет защищать?
7.06.2018 16:49
- гость -
Защищать - вряд ли, а вот на берёзах их развешивать выстроится очередь не хуже, чем в Мавзолей. Я сам сразу побегу очередь занимать.
Шоу началось.....
"В сторону устойчивого белого цвета...В целом мы движемся в правильном направлении"
т.е. мы сейчас в ж.пе.
_ нет конкретики с какой скоростью движемся_ в каком направлении вверх в низ_ "
есть одно понимание гайки он умеет хорошо закручивать и лапшу вешать на уши.
Среди важных социальных достижений глава государства указал рост доходов населения и увеличение продолжительности жизни граждан. - вранье!!!
— Одной ногой мы уже стоим в коммунизме,— сказал Хрущев.
— Ну и долго мы будем так стоять враскорячку? — спросил старый большевик.
Та же история, только вместо Хрущёва Путин, вместо коммунизма просто нормальная жизнь хотя бы.
7.06.2018 16:56 - вспомнился анекдот позднего СССР:
на партсобрании парторг: "мы движемся к коммунизму семимильными шагами"
возглас из зала: "так в магазинах мяса, колбасы нет"
парторг: "Вот я и говорю - мы движемся к коммунизму семимильными шагами, скот не успевает".
Короче, у меня создается впечатление дежавю.
ну если штопор это правильное направление, то вопросов больше нет
Экономика растет 1.5 %, экспортируем оборудование. Инфляция самая низкая за историю, продолжительность жизни растет. Ура, товарищи!
06.2018 17:12
- гость -
Экономика растет 1.5 %, экспортируем оборудование. Инфляция самая низкая за историю, продолжительность жизни растет. Ура, товарищи!
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оборудование - это наверное станки типа ДИП -3
или калибры в виде яхонтов?
У нас в стране всё делается для человека, ради человека и для блага человека. И мы все даже знаем этого человека.
надоело смотреть это заседание правительства РФ в прямом эфире......пойду погуляю лучше, погодка вроде установилась, вот тока инфляция слегка подразбежалась