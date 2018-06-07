Жительница Змеиногорского района познакомилась с неизвестным мужчиной в Сети и попросила материальной помощи, но вместо зачисления денежных средств на счет женщины произошло списание, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Весной женщина на одном из сайтов знакомств познакомилась с мужчиной. "После дружелюбной переписки в Интернете они обменялись телефонными номерами. В одном из телефонных разговоров женщина сообщила новому другу, что испытывает некоторые материальные трудности. Мужчина пообещал помочь", — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщается, мужчина попросил номер банковской карты, чтобы перевести деньги. Женщина сообщила все данные карты. В итоге вместо зачисления денег со счета произошло списание 39000 рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается настоящая личность злоумышленника. Известно, что абонентский номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Иркутской области.
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