Путин объяснил, почему "не зачистил" 100% состава правительства

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не обновил правительство на 100%. По его словам, министры из прошлого правительства нужны для реализации глобальных задач. Об этом Путин сказал во время "Прямой линии", приковавшей в эти минуты к экранам ТВ и компьютеров миллионы россиян.
"План развития страны, о необходимости реализации которого мы говорим в последние годы, готовился прежним составом правительства последние 1,5 года. Прекрасно знаю, что если бы зачистили 100% правительства, и даже привели новых грамотных людей, минимум два года потребовалось бы на формулировку задач. У нас нет этих двух лет", — сказал президент.
Он подчеркнул, что правительство было обновлено за счет свежих, хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя людей. Но было решено оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития страны, чтобы персонифицировать ответственность.
"У нас оптимальный состав правительства", — подчеркнул президент.
Владимир Путин добавил, что у нового кабмина есть понимание, как реализовывать майские и другие указы президента по улучшению жизни в стране. Но на это дополнительно потребуется еще 8 трлн рублей. Ранее называлась сумма в 17 трлн рублей.
Комментарии
Например Мудко, да?
Какой нафиг оптимальный состав - банда у вас. Корупционеров и тунеядцев. Свалите уже нафиг, дайте честным людям все в порядок привести.
7.06.2018 16:49
гость
Только вперёд ногами.
и с планами все понятно, Дерипаску с Вексельбергом спасать