Фото: пресс-служба Кремля
Владимир Путин в ходе "Прямой линии", которая проходит 7 июня, высказался о возможных изменениях в налоговой системе страны.
Так, президент отметил, что сегодня идут дискуссии об НДФЛ. "Многие предлагают НДФЛ изменить…Мы долго думали на этот счет. На первый взгляд, дифференцированная шкала на НДФЛ, кажется, выглядит более справедливой. Но практика сложнее, чем любые формулы", — сказал Путин, напомнив, что как только вводится дифференцированная шкала, часть граждан начинают скрывать доходы, а это ведет к ухудшению инвестиционного климата.
"Что касается налога с продаж. Многие выступали за то, чтобы его ввести. Кстати, такой налог у нас был — налог с оборота", — отметил президент, заключив: "Это серьезная нагрузка в конечном итоге на граждан. Все это вместе убедило нас в том, что введение этой нормы нецелесообразно".
Также глава государства отметил, что относительно обновления налоговой системы есть и другие предложения.
"Давайте дождемся решений, они должны состояться в ближайшее время", — призвал президент.
Он особо подчеркнул, что в любом случае любые изменения в налоговой системе в конечном итоге преследуют цель уменьшить бедность в стране в два раза.
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