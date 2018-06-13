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Образовательный сервис "ИнПро" в Барнауле: достижения и планы на будущее

, ИА "Амител"
Сегодня федеральная сеть "ИнПро" – это 41 центр в 30 городах России от Дальневосточного до Южного федерального округа

В этом году к шести собственным учебным локациям головного офиса в Барнауле было добавлено два образовательных центра в Кемерово, а также открыто восемь новых центров в различных городах России по франшизе. 

В феврале текущего года федеральный сервис "ИнПро" получил лицензию на образовательную деятельность серии 22Л01 № 0002491 Министерства образования и науки Алтайского края – и по праву стал называться образовательным сервисом. 

"В настоящее время компания занимает лидирующие позиции среди центров дополнительного образования детей и взрослых в регионе. Наши новостные и обучающие материалы в социальных сетях за год были просмотрены более 2 500 000 раз, — рассказали в "ИнПро". — Учащиеся наших центров за шесть месяцев повысили успеваемость минимум на 1 балл. Средний балл сдачи ЕГЭ – 66, высший балл – 98. Средняя оценка по ОГЭ – 4 (около 30% наших учеников сдают ОГЭ на 5). Мы получили от учащихся и преподавателей более 60 отзывов о наших услугах".

Кстати, отзывы о работе образовательного сервиса можно прочитать на сайте

Приоритетное направление деятельности "ИнПРо" – это формирование эффективных воспитательных систем на основе сотрудничества с семьёй, освоение деятельностных технологий, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, расширение спектра услуг по дополнительному образованию. Для этого организовано регулярное проведение бесплатных открытых уроков – каждую субботу в утреннее и обеденное время. 

В 2018 году педагогами сервиса разработана собственная методика обучения ментальной арифметике детей, вобравшая в себя опыт современных школ России и ближнего зарубежья, стартовал курс для взрослых и педагогов по обучению методике преподавания ментальной арифметики, который на данный момент уже прошли более 10 человек. 

Зимой текущего года начал работать проект "Школа лидера "ИнПро" для подростков и старшеклассников от 12 до 17 лет по обучению предпринимательству и построению успешной карьеры. С программой "Школы лидера" сервис планирует принять участие в ежегодном краевом конкурсе инновационных проектов социального предпринимательства. 

"Авторский курс нашего ведущего психолога "Школа безопасности" прошли более 200 детей. Этот факт – наша особая гордость, ведь мы помогаем детям избежать опасности в случае возникновения рискованных ситуаций! – рассказали в "ИнПро". — Также в этом учебном году приобретён опыт плодотворного сотрудничества с ведущими региональными вузами по перспективным молодым кадрам, что позволило пополнить наш педагогический состав великолепными одарёнными преподавателями, которые пришли к нам прямо со студенческой скамьи". 
 

Специалисты образовательного сервиса также принимали участие в городских собраниях директоров и завучей, проводили индивидуальные встречи с каждым из них. 

В начале 2018 года здесь появился собственный портал по дошкольному образованию "Дошкольник.про", где публикуются материалы, отражающие опыт работы сервиса с детьми от 4 до 7 лет. Как обещают в "ИнПро", подобные порталы будут работать также для школьников младшего, среднего и старшего возраста в 2018/2019 учебном году. 

Еще одно достижение — создание российского сообщества тьюторских агентств, в рамках которого обсуждаются проблемы и перспективы рынка консультационных и информационных услуг для студентов. 

"Сейчас мы всё больше внимания уделяем обучению онлайн, ведь заявки из отдалённых уголков России поступают круглогодично. Для этого мы готовим IT-инфраструктуру, которая позволит проводить такого рода занятия наиболее эффективно", — отмечают в "ИнПро".

15 сентября текущего года состоится конференция по коммерческому образованию "Эдьюкейтор-2018", организатором которой выступает компания в сотрудничестве с ведущими профильными организациями и учреждениями Сибири, Дальнего Востока, Урала и Центральной части России. 

В следующем учебном году в центрах "ИнПро"открываются курсы подготовки к экзаменам по очень приятной цене – 250 рублей за 60 минут в группах от 5 до 12 человек. Будут работать студии рисования и мультипликации, курсы французского и китайского языков, школа игры на гитаре. 

Планируется увеличение учебных локаций в Барнауле до 10 – новые центры появятся в поселке Новосиликатный, на Змеиногорском тракте и в Новоалтайске. Кроме того, в планах — открытие дополнительного центра в Кемерово в Ленинском районе. В планах на следующий учебный год – открытие ещё 30 центров по России.

"Уже стало очевидным, что наш сервис выступает в роли драйвера образовательного рынка, потому что многие начинающие и продолжающие развитие образовательные центры равняются на нас. – подчеркивают в компании "ИнПро". — Итог – мы создаём устойчивую, постоянно растущую компанию, которой можно гордиться! Для каждого педагога, ученика, административного сотрудника "ИнПро" – это сервис, который мы выстраиваем и совершенствуем день ото дня сообща". 

Репетиторский центр "ИнПро":
г. Барнаул, пр. Ленина, 120б
Тел.: 8 (3852) 69-62-49, 8 913 277-89-82, 8-800-250-62-49
Сайт: etginpro.ru
E-mail: study@etginpro.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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