Президент России Владимир Путин в четверг, 7 июня, в ходе "Прямой линии" рассказал, почему в последние месяцы в стране произошел такой резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо. По словам главы государства, сейчас правительство предпринимает дополнительные меры в данном вопросе, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Вопрос об астрономических ценах задали из Красноярского края.
"Сейчас правительство решает эту проблему. Ситуация возникла из-за неправильного регулирования в сфере энергоресурсов. Были снижены цены на акциз по бензину и дизтопливо, принято решение отменить повышение акцизов, к осени будут приняты меры по стабилизации ситуации на рынке", — отметил Путин.
Глава государства призвал правительство и ФАС следить за этим. Министр энергетики РФ Александр Новак, вышедший на связь в ходе "Прямой линии", доложил Путину, что рост цен на топливо остановлен. Правительство приняло меры, которые работают и оказывают положительное влияние. Цены с конца мая на АЗС не растут.
"Достигнуты договоренности с нефтяными компаниями о стабилизации цен и увеличении поставок на внутренний рынок. Никакого дефицита не отмечается", — заявил Александр Новак.
В конце общения Путину показали мем, как он заправляет "Ладу Калину". Вице-премьер правительства Дмитрий Козак, присоединившийся к беседе, сообщил, что встречался с представителями всех нефтяных компаний.
"Мы 30 мая договорились с нефтяными компаниями о заморозке цен", — заявил Козак.
Правительство будет мониторить ситуацию на АЗС. ФАС будет докладывать кабинету министров о ситуации с ценами. Одним из инструментов борьбы с ценами он назвал ввод пошлины на экспорт нефти. Соответствующий проект внесут в Госдуму.
"Готовьте законопроект, я его поддержу", — заключил Путин.
Комментарии
Бред умалишённых, а не ответ. Все непричем
президента правительства предпринимает все меры
--------------------
Бла бла бла... а результата ноль!
а вы что то другое ожидали???
ПУТИН, ты что несешь??????????????????
Вызываем голых баб......
Какой заморозке, их снижать надо раза в два-три как минимум.
а чем вам мы в голом виде поможем????
Кто за него голосвал?? У вас мозг есть??
цены на бензин движутся а правильном направлении, как и Россия
Всё будет хорошо, но ..... осенью, только какого года не сказано
"Мы 30 мая договорились с нефтяными компаниями о заморозке цен", — заявил Козак.
=======
а цены то об этом не знают. кто-то или что-то их подогревает. наверное Запад опять виноват.
Погода, во всем виновата погода......