Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии", которая проходит 7 июня, высказался об амнистии для заключенных.
Главу государства спросили, не стоит ли ждать объявления амнистии, которая периодически предпринимается после вступления президента в должность.
На это Путин отметил: "Мне кажется, такой традиции у нас нет". Также он подчеркнул, что объявление амнистии — это прерогатива не президента, а Государственной думы.
"Время от времени мы это делаем", — добавил Путин, подчеркнув, что подобные инициативы должны быть хорошо подготовлены.
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