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Барнаульское "Зарядье": как "Изумрудный" к 2022 году превратят в чудо-парк

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
После реновации парк не будет иметь аналогов в Барнауле

Реновация барнаульского парка "Изумрудный" пройдет в несколько этапов и завершится окончательно в 2022 году. После этого парк не будет иметь аналогов в Барнауле и станет самой современной площадкой для отдыха и развлекательных мероприятий в городе. Об этом Amic.ru рассказала куратор проекта Анна Ломоносова–Тайшина.

По ее словам, в июне проект, который подготовило "Архитектурное бюро Сергея Пергаева", должен пройти общественные слушания. После этого все лето на объекте будут проходить подготовительные работы, будут высажены новые деревья. На Новый год на территории парка должен заработать каток. В 2019 году арендаторы парка "Изумрудный" в лице компании ООО "Лидер" намерены приступить к основным работам по изменению его облика. В проекте нет ни одного объекта капитального строительства, все строения будут базироваться на винтовых сваях. Общая сумма инвестиций в проект остается коммерческой тайной. Общая площадь работ составляет 19 гектаров. Самое важное, что парк не предусматривает аттракционов.

Известно, что разработчики пытались создать проект универсального парка, в который вошли сразу несколько зон: ландшафтная, детская, познавательная, спортивная, событийная и мемориальная. Так, на одной территории разместятся кусочки ленточного бора, степной зоны и предгорья. Проектом также предусмотрено несколько входных групп, причем главный вход в парк планируется сохранить в первозданном виде. Будут организованы дополнительные парковочные места, несколько кафе, комната матери и ребенка, террасированные геопластикой берега полюбившегося горожанам искусственного пруда. В парке предусмотрен прогулочный маршрут, велодорожки, дорожки для бега с прорезиненным покрытием, точки подключения к Wi-Fi и многое другое.

Как следует из материалов проекта, который находится в открытом доступе, в "Изумрудном" предполагается проводить городские и краевые праздники. Для этого там установят огромную сцену. Пешеходная зона в парке позволит устраивать концерты духового оркестра.

На главном входе предусмотрена замена всех покрытий, установка информационных носителей и озеленение. Памятник жертвам расстрелов собираются перенести из глубины парка к второстепенному входу. В парковой роще будет установлен летний ресторан с открытой террасой. Он будет рассчитан на 250 человек, а его площадь составит 1100 квадратных метров.

Еще одно кафе на 80 человек расположится на искусственном пруду, который, к слову, будет сохранен. Рядом отдыхающие смогут побывать в игровом павильоне. Согласно планам, в обновленном "Изумрудном" будет специальная интерактивная река, детский скалодром, песочница строителей, различные навесы. Одной из "фишек" парка будет игровой комплекс, посвященный горнозаводскому заводу.

Большое внимание в "Изумрудном" уделят и спорту. В целом, концепция, представленная разработчиками, напоминает те площадки, которые с успехом в последние годы развивают в Парке спорта Алексея Смертина. Основное внимание уделено экстремальным видам спорта. Тут и воркаут, и баскетбольная площадка для поклонников Леброна Джеймса, скалодром и веревочный парк. Пожалуй, одной из главных "фишек" станет круглогодичный спортивный комплекс. В нем будет уложено поле для занятий мини-футболом, а также разместят многофункциональный спортзал с душевыми комнатами.

Кроме того, в парке будет многофункциональный павильон площадью 600 квадратных метров, где будет прокат инвентаря, раздевалки и туалеты. Хозяйственный блок возведут на уже существующем фундаменте, оставшемся после демонтажа. Технология возведения на колоннах позволит сократить пятно застройки, освободив дополнительную площадь озеленения.

Отметим, что на сайте tcbc.pro/park_for_you можно ознакомиться с концепцией развития парка, оставить свои замечания и предложения. За несколько дней горожане высказали мнение, что парк должен сохранить большую часть деревьев, и требуют высадить новые на месте тех, которые были вырублены в 2017 году. Самая главная просьба — чтобы в нем можно было гулять и отдохнуть от городской суеты. Куратор проекта утверждает, что именно на озеленении будет сделан основной акцент.

Ранее суд  обязал бизнесмена Павла Тулина освободить территорию барнаульского парка и вывезти оттуда все аттракционы в течение месяца. Таким образом, суд встал на сторону нового арендатора — ООО "Лидер". При этом в 2018 году парк работать не будет. С проектом подробнее можно ознакомиться по ссылке.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

8.06.2018 07:41
- гость -

Кафе на острове на 80 посадочных мест, а от пруда что-нибудь останется?

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8.06.2018 07:50
- гость -

после слова "реновация" интерес к новости пропал более чем полностью. Удачи, реноваторы хрЕ_новы!

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