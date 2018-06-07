Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе заявила, что ЦБ планирует увеличить сумму страхового возмещения по вкладам граждан, пишут "Ведомости".
Сейчас максимальная компенсация пострадавшим вкладчикам банков с отозванными лицензиями — 1,4 млн рублей.
Страховка включает размещенные средства на всех счетах физлиц, а также уплаченные банком проценты. Если сбережения вкладчика превышают эту сумму, он становится кредитором первой очереди и возвращает свои средства уже в ходе конкурсного производства.
Набиуллина сказала, что система страхования вкладов (ССВ) вышла из ситуации, когда хорошие банки вынуждены платить за недобросовестные.
"Недобросовестные банки уже выведены с рынка, поэтому у нас есть ожидания, что страховых случаев будет меньше", — подчеркнула глава ЦБ.
Только в I квартале этого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заплатило вкладчикам рухнувших банков 43 млрд рублей, говорится в отчете агентства. По состоянию на конец марта балансовый остаток средств фонда составил 41,5 млрд рублей. Страховые выплаты АСВ сейчас проводит за счет кредита от ЦБ. Лимит агентства — 1 трлн рублей, из которого выбрано 806 млрд.
Расширение ССВ будет идти в трех направлениях, заявила Набиуллина. Регулятор считает целесообразным увеличить сумму страхового возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик не имел возможности управлять риском: когда он получил наследство, продается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия.
В этих случаях в какой-то момент средств на счете может быть больше, чем покрывает гарантия государства, и здесь есть все основания увеличить страховую сумму, объясняет она. Кроме того, ЦБ хочет ускорить принятие законопроекта о страховании средств малого бизнеса, он сейчас находится в Госдуме.
Также были предложены изменения в закон, которые запрещают оспаривание выплат средств гражданам незадолго до банкротства банка на сумму до 10 млн рублей, рассказала Набиуллина. Например, в рамках банкротства Военно-промышленного банка АСВ подало более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок, из которых около 50 требований заявлено к физлицам. Союз пострадавших вкладчиков Татфондбанка сообщал, что аналогичные иски поданы к 400 вкладчикам, а иски подавались АСВ спустя год и более после снятия гражданами средств с депозитов.
Сейчас эти предложения прорабатываются с Агентством по страхованию вкладов, сказала Набиуллина.
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