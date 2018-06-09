Суббота, 9 Июнь, 10:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,67
€ 73,79
469089
31°
Обь
510см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский крайПаводок-2018
Новости

"Сибирская Ибица": причаливаем в лето

, ИА "Амител"
16 июня пляжно-развлекательный комплекс "Причал" на Большом Яровом озере открывает сезон-2018

Если вы все еще сомневаетесь, что лето в Сибири наступило, время отправляться на самый популярный летний курорт нашего региона и убедиться в этом. В Яровом всегда хорошая погода, а события и развлечения найдутся на любой вкус – вот почему сотни тысяч туристов ежегодно возвращаются именно сюда!

ДУШЕВНЫЙ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Гостеприимный "Причал 42" идеально подходит для отдыха семьей или большой дружеской компанией. Первые вечеринки в предстоящем марафоне развлечений в Яровом начнутся уже 9 июня именно здесь! Для гостей приготовили и жаркое африканское шоу, и самые зажигательные хиты лета в исполнении не только сибирских вокалистов, но и столичных гостей. Этим летом здесь ждут группу "Божья коровка" с их мега-хитом "Гранитный камушек" и группу "Вирус".

Все, кто выбрал когда-то "Причал 42", в полной мере ощутили целебную силу воды Большого Ярового, красоту и чистоту шикарного песчаного пляжа и развитую инфраструктуру. На территории находятся Московский дельфинарий, который уже 15 июня даст первое благотворительное представление для детей Ярового, театр под открытым небом "Страна Лимонадия", где 16 июня зазвучит задорный детский смех и рекой польется самый вкусный лимонад от Бочкарей. Здесь множество водных и парковых аттракционов, зоны релакса и общепита. А к новому сезону появился долгожданный детский клуб. Просторный "ДомГном" приютит ваших деток. Под присмотром воспитателя они весело проведут время в игровой, покушают, а вы сможете спокойно отдохнуть на пляже днем, а вечером — потанцевать под живую музыку от лучших артистов Сибири и столичных звезд.

Массу впечатлений и эмоций подарит крупнейший за Уралом открытый аквапарк "Лава". В текущем сезоне здесь запустят две совершенно новые горки. Вы обязательно должны осуществить спуск в желто-зеленой закрыто-открытой гидротрубе "Тобогган" и испытать 150-метровый серпантинный "Рафтинг" – теперь именно он является самой длинной водной трассой "Лавы".

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!

Яровое может удивлять и восхищать, надолго оставляя в памяти волнующие моменты встреч на его улицах и пляжах с настоящими слонами, самым высоким в мире дрессированным жирафом и черноморскими дельфинами. Цирк завоевал свое прочное место в сердцах жителей и гостей курорта. Какими животными мы будем восхищаться в этот раз, пока остается тайной. Организаторы готовят очередной сюрприз, о котором будут говорить все.

ОКУНИСЬ В АТМОСФЕРУ "СИБИРСКОЙ ИБИЦЫ"

      "Причал 22" не случайно стал культовым местом для молодежи: чистейший пляж, ночной клуб, получивший статус главного летнего танцпола Сибири, множество стильных и атмосферных баров в прибрежной зоне, разнообразие развлекательных программ не дадут скучать никому. В новом сезоне здесь, как всегда, обещают выступления самых топовых представителей шоу-бизнеса и самых модных диджеев России. В частности, уже в день официального открытия 16 июня гостей "Причала 22" ждут зажигательные композиции от DJ Mikis из Беларуси, фрик-шоу, акробатические номера и завораживающее файер-шоу. Гвоздем программы станет популярный российский рэпер KRAVZ. Не пропустите – скоро начнется долгожданная продажа билетов онлайн.

КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД И РЕКОРД "ЗВЕЗДА НА ЯРОВОМ"

    Программа этого лета в Яровом обещает быть еще более щедрой на мероприятия, чем обычно: одновременно с началом сезона стартует национальное событие 2018 года — большой фестиваль электронной музыки "ЯроVoice", хедлайнером которого объявлен известный дуэт из Европы Sick Inividuals.

   

  Летом жизнь в Яровом не останавливается ни на минуту. Ласковое солнце и безграничное море… море концертов, фестивалей, развлечений и удовольствий на любой вкус! Зачем ехать на далекие моря, если у нас есть свое?

Подробности на сайте: www.moreyarovoe.ru/

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

9.06.2018 08:26
- гость -

на Яровом, как и во всей Сибири, гарантий тепла нету, сегодня лето, а завтра зима.... придется до Сочи пилить 5000 км

0  0
9.06.2018 09:01
- гость -

ну если только по ценам сравнивать, а в остальном даже сравнивать не стоит

0  0
9.06.2018 09:07
- гость -

Этим летом здесь ждут группу "Божья коровка" с их мега-хитом "Гранитный камушек"

занимаются чесом с одной песней 20-ти летней давности?

0  0
9.06.2018 09:20
- гость -

и охота "звездам" в Мухосрань ехать

0  0
9.06.2018 09:25
Грантштейн

Ибица)
Полтысячи км по разбитой дороге, затем заселение в деревенские дома (ибо того, что называется гостиничный номер, в Яровом есть только человек на 100), а затем мегатонны бочкаревского пойла на пляже среди тысяч гопников со всей Сибири.
Прямо ибица-стайл)
Да, и купаться там кто-нибудь купается вообще? В этом соляном растворе?

Простите, если кого-то обидел, но очень там не понравилось.

0  0
9.06.2018 09:29
- гость -


9.06.2018 09:25
Грантштейн
затем заселение в деревенские дома

там и нормальные квартиры сдаются а не только дома с нужником на улице

0  0
9.06.2018 09:39
- гость -

ибицца сердце перестало
Простите, если кого-то обидел, но очень там не понравилось.
ваще помойка там

0  0
9.06.2018 09:42
- гость -

Ибица,Арбат,Праймирис, Приаритет...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
10:03
Пожар в многоквартирном доме в центре Барнаула потушили до приезда МЧС 0
10:00
Вперед за солнцем: топ-6 направлений для отдыха на море 0
09:50
Трамп заявил, что может посмертно помиловать Мохаммеда Али 0
09:38
Водитель на Lexus насмерть сбил пенсионера в Барнауле 1
09:22
В Приморье 51-летняя женщина родила тройню 7
09:16
Загоревшийся склад в Барнауле тушили 28 пожарных 0
09:09
"Сложнейшее интервью в карьере": австрийский журналист о беседе с Путиным 2
09:00
"Мисс Русское Радио 2018": как прошло вручение титула в Москве 1
08:49
СМИ: Минобороны готовит изменения в правила призыва в армию 4
08:39
Медведице на Камчатке присвоили статус матери-героини 0
08:22
"Банк приколов": мужчина на Алтае заправил машину за 5 тысяч "дублей" 1
08:17
"Сибирская Ибица": причаливаем в лето 8
08:06
Ресторан "Русский Шанхай": тандем Востока и Запада 4
07:50
Салют будет: как в Барнауле отметят День России 4
07:34
Заразна и опасна: помогают ли прививки от кори и какие бывают осложнения 5
07:30
Как провести отличные семейные выходные в Новосибирске 1
07:22
Пошла жара: где можно искупаться в Барнауле и сколько это стоит 4
07:15
Квартиру с сауной и джакузи продают в Барнауле за 8,9 млн рублей 6
07:03
Глава Республики Алтай заявил о строительстве транспортного коридора в Азию 0
07:00
Этим летом Volkswagen POLO вырывается вперед 0
06:48
Совсем не тургеневская девушка: фото неподражаемой Натали Портман 6
06:32
Королевский стиль: гардероб Её Величества Елизаветы II 3
06:24
Друг в беде не бросит: смешные и трогательные фотографии о дружбе 2
06:17
Рабочая суббота в Алтайском крае пройдет под знаком жары и гроз 0
06:01
Какие дворы отремонтируют в Барнауле в 2018 году: карта 0
05:04
Омскую учительницу уволили из-за снимков в купальнике 18
04:04
Путин и Си Цзиньпин проехались на скоростном поезде в Китае 1
03:05
Генерал ФСБ попросил вернуть $2 млн из дела Улюкаева 0
02:04
Рыжий Путин и худой Ким Чен Ын из воска рассмешили китайцев 0
01:07
Порошенко заявил, что минского формата переговоров нет 0
00:07
Двое российских туристов погибли в Турции за один день 2
23:54
На Сахалине голодный медвежонок отобрал у местного жителя пакет с едой 3
23:31
Греф положительно оценил идею повышения пенсионного возраста 9
23:12
Названа причина смерти актера Игоря Ляха 1
22:58
СК: мужчина открыл стрельбу по играющим у гимназии детям в Челябинске 1
22:33
Очевидцы: ребенок провалился в яму во дворе барнаульского дома 0
22:11
Глава МЧС отменил приказ, запрещающий проверки малого и среднего бизнеса 0
21:56
Украинцы сообщили о перехвате в Черном море российского корабля 0
21:38
Владимир Путин первым в мире получил орден Дружбы КНР 1
21:18
Депутаты Рады подрались в здании парламента 0
20:58
Трамп выступил за возвращение России в "Большую восьмерку" 0
20:39
СМИ сообщили о смерти актера из фильма "Любовь и голуби" Игоря Ляха 0
20:21
Зюганов предложил изменить Конституцию и ограничить власть президента 2
19:48
Минфин внесет законопроект о повышении экспортных пошли на топливо 0
19:24
Каждый десятый россиянин верит в победу сборной страны 1
19:08
Коротко о главном: барнаульское "Зарядье", тарифы и рухнувшая гостиница
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 июня
18:58
Волк из барнаульского зоопарка предскажет итоги матчей ЧМ-2018 1
18:36
Алтайская "Единая Россия" сделала предвыборное предложение Виктору Томенко 9
18:24
Обесцвеченная Coca-Cola появится в магазинах Японии 0
18:12
Дерево упало в Барнауле на остановке 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.