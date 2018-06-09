Если вы все еще сомневаетесь, что лето в Сибири наступило, время отправляться на самый популярный летний курорт нашего региона и убедиться в этом. В Яровом всегда хорошая погода, а события и развлечения найдутся на любой вкус – вот почему сотни тысяч туристов ежегодно возвращаются именно сюда!

ДУШЕВНЫЙ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Гостеприимный "Причал 42" идеально подходит для отдыха семьей или большой дружеской компанией. Первые вечеринки в предстоящем марафоне развлечений в Яровом начнутся уже 9 июня именно здесь! Для гостей приготовили и жаркое африканское шоу, и самые зажигательные хиты лета в исполнении не только сибирских вокалистов, но и столичных гостей. Этим летом здесь ждут группу "Божья коровка" с их мега-хитом "Гранитный камушек" и группу "Вирус".

Все, кто выбрал когда-то "Причал 42", в полной мере ощутили целебную силу воды Большого Ярового, красоту и чистоту шикарного песчаного пляжа и развитую инфраструктуру. На территории находятся Московский дельфинарий, который уже 15 июня даст первое благотворительное представление для детей Ярового, театр под открытым небом "Страна Лимонадия", где 16 июня зазвучит задорный детский смех и рекой польется самый вкусный лимонад от Бочкарей. Здесь множество водных и парковых аттракционов, зоны релакса и общепита. А к новому сезону появился долгожданный детский клуб. Просторный "ДомГном" приютит ваших деток. Под присмотром воспитателя они весело проведут время в игровой, покушают, а вы сможете спокойно отдохнуть на пляже днем, а вечером — потанцевать под живую музыку от лучших артистов Сибири и столичных звезд.

Массу впечатлений и эмоций подарит крупнейший за Уралом открытый аквапарк "Лава". В текущем сезоне здесь запустят две совершенно новые горки. Вы обязательно должны осуществить спуск в желто-зеленой закрыто-открытой гидротрубе "Тобогган" и испытать 150-метровый серпантинный "Рафтинг" – теперь именно он является самой длинной водной трассой "Лавы".

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!

Яровое может удивлять и восхищать, надолго оставляя в памяти волнующие моменты встреч на его улицах и пляжах с настоящими слонами, самым высоким в мире дрессированным жирафом и черноморскими дельфинами. Цирк завоевал свое прочное место в сердцах жителей и гостей курорта. Какими животными мы будем восхищаться в этот раз, пока остается тайной. Организаторы готовят очередной сюрприз, о котором будут говорить все.

ОКУНИСЬ В АТМОСФЕРУ "СИБИРСКОЙ ИБИЦЫ"

"Причал 22" не случайно стал культовым местом для молодежи: чистейший пляж, ночной клуб, получивший статус главного летнего танцпола Сибири, множество стильных и атмосферных баров в прибрежной зоне, разнообразие развлекательных программ не дадут скучать никому. В новом сезоне здесь, как всегда, обещают выступления самых топовых представителей шоу-бизнеса и самых модных диджеев России. В частности, уже в день официального открытия 16 июня гостей "Причала 22" ждут зажигательные композиции от DJ Mikis из Беларуси, фрик-шоу, акробатические номера и завораживающее файер-шоу. Гвоздем программы станет популярный российский рэпер KRAVZ. Не пропустите – скоро начнется долгожданная продажа билетов онлайн.

КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД И РЕКОРД "ЗВЕЗДА НА ЯРОВОМ"

Программа этого лета в Яровом обещает быть еще более щедрой на мероприятия, чем обычно: одновременно с началом сезона стартует национальное событие 2018 года — большой фестиваль электронной музыки "ЯроVoice", хедлайнером которого объявлен известный дуэт из Европы Sick Inividuals.

Летом жизнь в Яровом не останавливается ни на минуту. Ласковое солнце и безграничное море… море концертов, фестивалей, развлечений и удовольствий на любой вкус! Зачем ехать на далекие моря, если у нас есть свое?

Подробности на сайте: www.moreyarovoe.ru/