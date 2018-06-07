Путин рассказал, будет ли третья мировая война

Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 7 июня ответил на прямой вопрос: "Будет ли третья мировая война?".
Высказываясь на этот счет, глава государства вспомнил слова Альберта Эйнштейна, который в свое время отмечал, что трудно сказать, какими методами будет вестись третья мировая война, и подчеркивал, что после этого четвертая мировая война будет вестись уже при помощи палок и камней.
В этом контексте, по словам Путина, понимание, что третья мировая война может закончиться катастрофой, должно сдерживать игроков международной политики от опасных действий на международной арене.
Президент напомнил, что глобальных конфликтов после второй мировой войны не было.
"Почему? Потому что между ведущими мировыми державами был установлен стратегический паритет. Страх взаимного уничтожения сдерживал от резких движений и заставлял уважать друг друга", — сказал глава государства.
По мнению Путина, в сегодняшних реалиях всем сторонам "пора уже сесть за стол переговоров и выработать адекватные схемы мировой безопасности".
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