Белый медведь забрался на склад продуктов на острове Западный Шпицберген, Норвегия, где разбил несколько бутылок с вином, объелся шоколада и попытался сбежать, но застрял в окне, сообщает LIFE.
Испуганного медведя обнаружила одна из работниц отеля Radio Adventure Hotel, которому и принадлежит склад. Женщина обошла здание и обнаружила, что входная дверь повреждена.
"Он умудрился пробраться в хранилище напитков и закрыть за собой дверь, заблокировав единственный выход", — рассказала Малин.
Женщина сразу же вызвала спасателей. Услышав шум вертолета, медведь запаниковал и сумел самостоятельно вырваться из ловушки. Он побежал на берег, бросился в воду и быстро уплыл.
После того, как медведь покинул место преступления, выяснилось, что он поломал стойки, разбил несколько бутылок с вином и уничтожил большое количество темного шоколада.
В отношении медведя никаких мер предпринято не было.
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