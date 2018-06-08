Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жаркую погоду с дождями и грозами прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 8 июня.
"В конце дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза", — информирует региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят +28...+33 градуса. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 15 метров.
Читайте также: От -3 до +31: стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в июне
В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температуры составят +29...+31 градус. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Комментарии