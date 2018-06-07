Четверг, 7 Июнь, 19:08

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,01
€ 72,86
461440
28°
Обь
502см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский крайПаводок-2018
Новости

Алтайский депутат Шаргунов спросил Путина о вольномыслии в интернете

, ИА "Амител"
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов призвал президента обратить внимание на чрезмерное преследование за лайки и репосты

Депутат Госдумы от Алтайского края от КПРФ, известный писатель и журналист Сергей Шаргунов дозвонился на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным и спросил его, почему в России так жестко наказывают за лайки и репосты в интернете.

Он сказал главе государства, что сегодня очень жестко преследуется вольномыслие в интернете, даже если не является экстремистским. В пример он привел дело российского журналиста Александра Соколова, осужденного за попытку провести референдум об ответственности власти перед обществом.

Владимир Путин согласился, что далеко не все подобные ситуации являются выражением экстремистских идей.

"Если речь идет о распространении экстремистской информации, то, конечно, должны быть общие правила: нарушил — ответь. Да, надо поставить заслон экстремизму, пропаганде суицида, фашистских идей. Но надо определиться с понятиями. Не надо доводить до маразма и абсурда. В правоохранительных органах и судах люди тоже понимают свои задачи", — сказал президент.

Читайте также в сюжете: Прямая линия с Путиным-2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

7.06.2018 17:54
- гость -

кто сегодня на дежурстве,

0  0
7.06.2018 18:00
- гость -

Все прильнули к экранам тв.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
18:47
Няню, избивавшую восьмимесячного малыша, приговорили к трем годам тюрьмы 0
18:32
Путин о повышении пенсионного возраста: "Отношусь к этому осторожно" 5
18:11
Глава ПФР объяснил, что будет с замороженной накопительной частью пенсии 0
18:04
"Пусть работает": Путин рассказал о достижениях Мутко 2
17:52
Глава Вологодской области опоздал на прямую линию и заменил себя оператором 1
17:32
Алтайский депутат Шаргунов спросил Путина о вольномыслии в интернете 2
17:21
Путин рассказал, будет ли третья мировая война 0
17:12
Набиуллина допустила кратковременное ускорение инфляции выше 4% 0
17:01
Путин об амнистии: "Мне кажется, такой традиции у нас нет" 0
16:50
Россияне назвали признаки эффективности государства 1
16:41
Путин рассказал, как долго в России будут астрономические цены на бензин 21
16:36
Путин объяснил, почему "не зачистил" 100% состава правительства 7
16:35
Давайте дождемся этих решений: Путин рассказал о том, что будет с налогами 2
16:22
Набиуллина посоветовала банкам приготовиться к росту ставки 0
16:18
Путин уверен, что Россия движется в правильном направлении 17
16:15
Подземная беда: грунтовые воды вновь начали затапливать Рубцовск 1
16:02
Смотрим, как благоустроят площадь Мира и аллею Целинников в Барнауле 3
15:50
Россиянам раз в три года будут давать один выходной день на диспансеризацию 8
15:41
500 тысяч готово выплатить алтайское минприроды за информацию о браконьерах 0
15:32
Житель Камчатки, спасаясь от медведя, утонул в реке 1
15:24
Как будет выглядеть пешеходная Молодежная в Барнауле после реконструкции 15
15:21
Роскачество разработало детальные рекомендации по выбору хорошего молока 0
15:17
Стоп-кадр. Птичий ресторан в Барнауле 0
15:12
Власти Барнаула заплатят 70 млн рублей за благоустройство пяти территорий 5
15:08
"Ростелеком" продемонстрировал свои возможности на выставке для бизнеса 3
15:04
Разрушенную после первой зимы плитку для слепых снова уложили в Барнауле 2
14:54
Привезенное из Тюмени колесо обозрения установили в парке Барнаула 11
14:40
Чиновникам могут запретить покупать для работы авто дороже двух млн рублей 13
14:31
Мужчину с трубой подстрелили после нападения на медиков в Челябинске 3
14:25
Старый мост через Обь в Барнауле закрыли для большегрузов 9
14:11
Дорожники в Барнауле сумели избежать отставания от графика из-за непогоды 4
14:08
Не верьте слухам: сибирский полпред рассказал о будущем главы Горного Алтая 0
13:50
Рецидивистка из Барнаула украла из магазина мясо на четыре тысячи рублей 1
13:41
Цены на газ начали расти вслед за бензином 9
13:32
Это испытание для организма: врач рассказал, как вести себя в жару 0
13:21
Подростков будут прощать за преступления небольшой и средней тяжести 21
13:13
Поплыли: в Алтайском крае стартовал пляжный сезон 1
13:02
Найдены родные пенсионера, потерявшего память в Барнауле 0
12:52
Министр Васильева займется "импортозамещением" слов в русском языке 38
12:40
Бензин по закону будут разбавлять биоэтанолом 13
12:31
От порнографии до Крыма: о чем говорил Путин во время "прямых линий" 1
12:22
Полковнику Захарченко могут вернуть 9 млрд рублей 20
12:11
Что делать, если машине заблокировали выезд из гаража или на автостоянке 8
12:01
Сидеть четыре года: приговор экс-депутату БГД Черданцеву вступил в силу 5
11:51
Непогода заставила алтайских аграриев сажать гречку и поднять цену на зерно 11
11:40
Государство выделит на производство фильмов более трех миллиардов рублей 4
11:33
Краудфандинг: что это, кто может стать участником и как перевести деньги 0
11:24
Виктор Томенко будет смотреть "Прямую линию" Путина вместе с подчиненными 13
11:15
Она ввела мат на экраны: интересные факты из жизни режиссера Киры Муратовой 1
11:13
Оборудование для электроснабжения монтируют на улице Мало-Тобольской 0
11:02
Яровая рассказала, как будут воспитывать детей в России 4
10:52
Королева сварки: хрупкая девушка и её нехрупкие работы 1
10:40
Светофоры отключили на двух перекрестках в центре Барнаула 7 июня 1
10:31
"Люди недовольны": глава Белокурихи сообщил о сложностях с курортным сбором 19
10:22
Вторая волна на подходе: барнаульцев предупредили о повышении уровня Оби 0
10:13
Новую систему индивидуального пенсионного капитала разъяснили в ЦБ 14
10:04
Детям хотят разрешить регистрацию ИП с 14 лет 7
10:00
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за май 2018 года 0
09:49
Водитель на красном седане сбил мужчину в Барнауле и скрылся с места аварии 0
09:36
АлтГТУ вошел в рейтинг 100 лучших российских вузов 11
09:24
Барнаульцу дали 17 лет за насилие над падчерицей и изготовление порнографии 20
09:15
Центробанк назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы 39
09:06
"Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в полдень в Москве 7 июня 8
08:55
Медведев рассмешил министров, напомнив им порядок регистрации брака 7
08:43
Орешкин предупредил россиян о подготовке "блока непопулярных решений" 21
08:38
Размер пособия на детей до трех лет предложили увеличить в 70 раз 50
08:28
Умерла режиссер Кира Муратова 0
08:17
Как россияне будут отдыхать на День России 20
08:06
Новая банковская карта с бесплатным снятием наличных выпущена в России 0
07:50
"Недовыясненные отношения: Елена Безрукова о культурных целях Алтая 40
07:41
Образцовое алтайское село получит новый спорткомплекс за 98 млн рублей 2
07:34
Алтайских бизнесменов приглашают на интенсив по финансам 0
07:22
Кабинеты мужского здоровья появятся в районах и городах Алтайского края 1
07:15
Квартиру с цветной подсветкой и каминной зоной продают в Барнауле за 7 млн 6
07:02
Кошмар автомобилиста: рост цен на бензин не прекращается в Алтайском крае 38
07:00
Банк "Левобережный" приглашает участников ВЭД на семинар в Барнауле 0
06:48
Не надо было рожать: история маленького Вовы и его семьи 155
06:32
На всякий случай: что делать, если не согласен с результатами ЕГЭ 0
06:23
Питомцы, которых оставили дома одних 6
06:14
30-градусная жара и солнце: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 июня 0
06:01
Полная прозрачность: почему торговля не хочет переходить на "Меркурий" 8
05:19
Горячую воду в дома барнаульцев вернут 7 июня 37
04:32
Дефиле в купальниках отменят на конкурсе "Мисс Америка" 11
03:43
"РUССИЯ": CNN попытался написать слово "Россия" 3
02:43
Поклонская ответила на предложение Ефремова отдать Украине Крымский мост 19
01:14
Ученые: песня Macarena может помочь при выполнении непрямого массажа сердца 0
00:37
Ученые выяснили, что диеты могут убить человека 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.