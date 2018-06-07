Алтайский депутат Шаргунов спросил Путина о вольномыслии в интернете

Депутат Госдумы от Алтайского края от КПРФ, известный писатель и журналист Сергей Шаргунов дозвонился на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным и спросил его, почему в России так жестко наказывают за лайки и репосты в интернете.
Он сказал главе государства, что сегодня очень жестко преследуется вольномыслие в интернете, даже если не является экстремистским. В пример он привел дело российского журналиста Александра Соколова, осужденного за попытку провести референдум об ответственности власти перед обществом.
Владимир Путин согласился, что далеко не все подобные ситуации являются выражением экстремистских идей.
"Если речь идет о распространении экстремистской информации, то, конечно, должны быть общие правила: нарушил — ответь. Да, надо поставить заслон экстремизму, пропаганде суицида, фашистских идей. Но надо определиться с понятиями. Не надо доводить до маразма и абсурда. В правоохранительных органах и судах люди тоже понимают свои задачи", — сказал президент.
Комментарии
кто сегодня на дежурстве,
Все прильнули к экранам тв.