Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников опоздал на "Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным", сообщает LIFE со ссылкой на паблик Mash.
В результате, чтобы кадр не оказался пустым, на месте главы региона очутился видеооператор региональной пресс-службы Андрей Шилов.
Ранее Путин попросил федеральных министров и губернаторов быть на связи во время "Прямой линии". Президент отметил, что в этом году мероприятие проходит в обновленном формате.
Комментарии
Это до чего же разгильдяем надо быть чтобы даже на прямую линию с путеным опоздать...