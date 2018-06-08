Фото: avito.ru
Двухкомнатную квартиру площадью 118,6 квадратных метра продают в Барнауле на Змеиногорском тракте за 10,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Квартира в кирпичном доме на территории соснового бора. Жилищный комплекс огорожен, шлагбаум, в подъезде консьерж, видеонаблюдение, садовник. На территории двора игровая детская площадка, фонтан, зона барбекю", — отмечает автор объявления.
Просторные лоджии в квартире оборудованы под жилое помещение. В стоимость жилья входит также кладовая и машино-место.
Комментарии
Морозилку в коридоре и ламповый телевизор, входят в цену?
Ладно так и быть специально для вас скину 500 руб)))