Глава ПФР заявил, что пенсии будут расти в реальном выражении

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании в Госдуме во время первого чтения законопроекта о поправках в бюджет фонда на 2018 год заявил, что пенсии будут расти в реальном выражении, сообщает РИА Новости.
Проект об изменении параметров бюджета ПФР на 2018 год снижает доходы фонда по этому году на 66,8 миллиарда рублей — до 8266,5 миллиарда рублей (8,4% к ВВП), при этом увеличивая его расходы на 92,2 миллиарда рублей — до 8,532 триллиона рублей (8,7% к ВВП).
"Напоминаю, что мы и в этом году, и в прошлом проиндексировали пенсию выше инфляции. В связи с тем, что есть указ президента и там есть поручение правительству и в дальнейшем обеспечить индексацию пенсий выше инфляции, пенсии пенсионерам будут расти в реальном выражении", — сказал Дроздов.
Также он заявил, что, несмотря на наложенный мораторий, накопительная часть пенсии никуда не делась. По его словам, деньги находятся на лицевых счетах в пользу граждан, они приносят проценты и с наступлением пенсионного возраста граждан средства будут им выплачиваться в виде пенсии.
Отмечается, что сокращение доходов связано с уменьшением объема средств федерального бюджета, передаваемых в ПФР в форме межбюджетных трансфертов, на 68,3 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета Пенсионного фонда составит 265,5 миллиарда рублей (0,3% к ВВП), что на 158,9 миллиарда рублей выше утвержденного законом показателя.
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