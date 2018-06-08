Выборы губернатора Алтайского края пройдут в воскресенье, 9 сентября 2018 года. Такую дату одобрили депутаты краевого Заксобрания на внеочередной сессии в пятницу, 8 июня.
Проведение выборов 9 сентября поддержали 64 из 65 народных избранников, присутствовавших на сессии. Один высказался против.
Спикер АКЗС Александр Романенко призвал всех "провести выборную кампанию достойно и избрать достойного человека".
Депутат фракции КПРФ, глава компартии на Алтае Мария Прусакова напомнила депутатам о высоком муниципальном фильтре, который КПРФ неоднократно предлагала снизить или отменить.
"Муниципальный фильтр — это ненужный барьер. Мы будем ехать по старым рельсам. Кандидатура президента (Путин назначил врио главы региона Виктора Томенко — прим.ред.) достойна, и это будет ненужный барьер и неправильный антураж для выборов в регионе с таким кандидатом", — сказала Мария Прусакова.
Действительно, в Алтайском крае для участия в выборах губернатора нужно собрать подписи 7% муниципальных депутатов и избранных глав.
Но вернемся к сессии. Поддержали депутаты и выделение из бюджета 350 млн рублей на проведение выборов.
Назначить их пришлось в связи с досрочной отставкой с поста главы региона Александра Карлина, о которой он объявил 30 мая. Если бы это произошло после 10 июня, то выборы проходили бы только в 2019 году. Как раз в сентябре 2019 года истекал срок полномочий Карлина.
Читайте также: Путин принял отставку губернатора Алтайского края Карлина
Сейчас обязанности губернатора временно исполняет назначенный президентом Виктор Томенко. Очевидно, что он пойдет на выборы и является главным претендентом на победу.
Комментарии