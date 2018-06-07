Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании в Госдуме во время первого чтения законопроекта о поправках в бюджет фонда на 2018 год заявил, что, несмотря на наложенный мораторий, накопительная часть пенсии никуда не делась, пишет "Парламентская газета".
Деньги находятся на лицевых счетах в пользу граждан, они приносят проценты, и с наступлением пенсионного возраста граждан средства будут им выплачиваться в виде пенсии.
О том, что будет с накопительной частью пенсии, Дроздова спросил депутат Госдумы Владимир Сысоев. Дроздов ответил ему, что деньги не исчезнут.
"Государство ничего не забирает. Да, мораторий есть, но в прошлом году мы обсуждали концепцию индивидуального пенсионного капитала, перевод его в добровольный формат. Деньги сейчас находятся на лицевых счетах в пользу граждан, они приносят проценты, и с наступлением пенсионного возраста граждан средства будут им выплачиваться в виде пенсии", — сказал глава ПФР.
Дроздов также пояснил, что у правительства России есть планы на законодательном уровне прописать развитие накопительной части пенсии в добровольном формате, чтобы впредь не было заморозок.
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