"Пусть работает": Путин рассказал о достижениях Мутко

Фото: пресс-служба Кремля
Экс-министр спорта, а ныне вице-премьер РФ Виталий Мутко имеет хороший потенциал и зарекомендовал себя как профессиональный управленец, заявил в ходе "Прямой линии" Владимир Путин.
Президенту России поступил вопрос от моряков, которые предлагают наносить на отечественные корабли изображение Виталия Мутко, чтобы суда были непотопляемыми.
Реагируя на это, Путин отметил, что наши корабли и без этого непотопляемы.
Что же касается персоны Мутко, то по этому поводу президент отметил, что он в курсе того, что фигура этого чиновника очень обсуждаема.
Также Путин подчеркнул, что за время на посту министра спорта и вице-премьера Виталий Мутко сделал очень многое для развития этой сферы. В числе его достижений он назвал и Олимпиаду в Сочи, и подготовку к ЧМ по футболу.
Также глава государства напомнил, что после допингового скандала персона Мутко оказалась под серьезным ударом.
Но будучи уверенным в профессиональных способностях чиновника, Путин подчеркнул: "Пусть работает. Потенциал у него хороший".
Комментарии
Виталя - лучший!!
Им с Диманом вообще можно в "камеди" выступать.
Значит всем ясно - потенциал Шмутко=потенциалу Путена - короля играет свита.