Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" получил вопрос от жителя Курска о повышении пенсионного возраста.
Вопрос действительно волнует многих, отметил президент. "Что касается пенсионного возраста, вы знаете, что я относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно", — начал отвечать Путин.
"Одна из основных задач, которая стоит перед правительством, — повышение доходов пенсионеров. Потому что стоит и другая задача — снижение количества людей, живущих за чертой бедности", — подчеркнул глава государства.
Также он заявил, что необходимо дождаться тех мер, которые разработает правительство.
"Какие меры правительство предпримет для решения этой задачи, мы узнаем в самое ближайшее время. Я надеюсь, что это правительством будет сделано, тогда и будем обсуждать и говорить", — резюмировал Путин.
Комментарии
Повышать пенсионный возраст будут осторожно. Вот и всё!
Через 6 лет Путину будет столько же лет,сколько Трампу сейчас.)
Ушел от ответа. В вопросе говорилось, что после 50 лет на работу не устроиться.
Другой бы сказал - ненене, какое ещё повышение, оно допустимо лишь только, если будут рабочие места с достойной з/п для людей пенсионного возраста!
Ушел от ответа.
Так он всегда так на вопросы отвечает)) Начинает издалека, в итоге - типа все будет зашибись (правда, не уточняет, у каких слоев населения), психологически выглядит будто ответ на вопрос дан, другого ответа не будет.
Думаю не повысят до выборов думы
Хитрит и юлит гений дзюдо.