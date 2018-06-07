Кудрин спрогнозировал профицит бюджета России по итогам 2018 года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что профицит федерального бюджета России в 2018 году будет выше 1% ВВП, сообщает РИА Новости.
"С учетом волатильности цены на нефть, конечно, может быть, нужно брать более умеренные показатели, но для нас очевидно, что профицит бюджета по итогам года будет явно больше 1% ВВП", — заявил Кудрин.
Ранее сообщалось, что Центробанк прогнозирует ежегодный прирост ВВП России на уровне 1,5-2%.
В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании комитета Госдумы заявил, что ведомство понизило прогноз роста ВВП России в 2018 году с 2,1% до предположительных 1,6-2,1%.
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