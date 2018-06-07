Путин рассказал, чем пожертвовал ради поста президента России

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопрос, чем ему пришлось пожертвовать ради поста президента.
"Чем пожертвовал? Личной сферой жизни человека. Это неизбежно. Но есть очень мощный компенсатор. Все это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и на укрепление самого главного, что есть у человека в жизни, — родины", — заявил Путин.
Комментарии
Может совестью?
направленным на повышение благосостояния миллионов людей
ну не миллионов, конечно, нескольких десятков...