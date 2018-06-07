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Скончался известный композитор, писавший музыку для Киркорова

, ИА "Амител"
Зарицкий написал около пятисот песен за свою жизнь

Фото: rosregistr.ru

Народный артист Белоруссии, известный композитор Эдуард Зарицкий скончался в Минске в возрасте 72 лет, сообщил Белорусский союз композиторов в своем Facebook.

Зарицкий написал около пятисот песен за свою жизнь. Самые известные работы — "Прощальная гастроль", "Ночные костры", "Поверьте, девоньки" и колыбельная "Колыханка".

Среди исполнявших песни под музыку Зарицкого есть много российских артистов, например, Филипп Киркоров, Ирина Дорофеева, Наталья Тамело, Ярослав Евдокимов и не только.

Прощание с народным артистом Белоруссии пройдет 8 июня в 12:00 в Белорусской государственной академии музыки.

Ранее сообщалось, что скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова, болгарский музыкант и композитор Тончо Русев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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