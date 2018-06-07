Народный артист Белоруссии, известный композитор Эдуард Зарицкий скончался в Минске в возрасте 72 лет, сообщил Белорусский союз композиторов в своем Facebook.
Зарицкий написал около пятисот песен за свою жизнь. Самые известные работы — "Прощальная гастроль", "Ночные костры", "Поверьте, девоньки" и колыбельная "Колыханка".
Среди исполнявших песни под музыку Зарицкого есть много российских артистов, например, Филипп Киркоров, Ирина Дорофеева, Наталья Тамело, Ярослав Евдокимов и не только.
Прощание с народным артистом Белоруссии пройдет 8 июня в 12:00 в Белорусской государственной академии музыки.
Ранее сообщалось, что скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова, болгарский музыкант и композитор Тончо Русев.
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