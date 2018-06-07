Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" получил вопрос от жителя Карачаево-Черкессии, который поинтересовался, когда будет полностью выведен российский воинский контингент из Сирии.
Путин ответил, что российские пункты военного базирования будут находиться в Сирии до тех пор, пока это выгодно России. "Пока они там нужны, они решают важные задачи", — заявил президент.
"Мы пока не планируем вывод подразделений", — сказал Путин, подчеркнув, что не назвал Хмеймим и Тартус российскими базами в Сирии, поскольку в случае чего их можно быстро вывести.
По его словам, российская операция на Ближнем Востоке — уникальная возможность увеличить боеспособность российской армии, как минимум, через налаживание связи между различными родами войск.
Президент также подчеркнул, что в Сирии было испытано в боевых условиях российское оружие. "Многие российские офицеры и генералы начали понимать, что из себя представляет современный военный конфликт", — добавил глава государства.
При этом Путин отметил, что крупномасштабные боевые действия в Сирии прекратились и сейчас начинается мирное урегулирование конфликта. По его словам, 90% территории находится под контролем властей государства.
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